Hospitales están en paro contra descuento salarial

En los hospitales y centros médicos de Santa Cruz no hay atención, solo los pacientes que llegan por una emergencia son recibidos. ¿Por qué? Robert Hurtado, máximo dirigente de la Federación de Trabajadores de Salud, señala que es en protesta por un descuento salarial injustificado.



Hurtado explica que el sueldo de marzo llegó con un descuento de entre el 16 y 18%, tal reducción figura en la boleta de pago como: “Aporte voluntario”. Los protestantes no saben exactamente en qué fue empleado el dinero, aunque el dirigente cree que fue para solventar campañas políticas.



El descuento salarial, dice Hurtado, ha ascendido hasta 1.000 bolivianos, en algunos casos. Por esta situación es que ingresaron en un paro de actividades y advierten que la medida se radicalizará mientras no vean la enmienda en efectivo.



Adelantó que si no hay respuesta favorable de las autoridades, el lunes ingresarán en un paro de 48 horas. Hasta el mediodía de este jueves no hubo ningún acercamiento, indicó Hurtado, entre los médicos y las autoridades de gobierno.



La ministra de Salud, Ariana Campero, instó a los galenos a retornar a sus puestos de trabajo. "El sector salud no puede parar por los cuestionamientos que tenga un pequeño grupo", sostuvo.