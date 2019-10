Grecia, sin liquidez en quince días

Grecia necesita un acuerdo con las instituciones internacionales en un "par de semanas", antes de que los problemas de liquidez se conviertan en más graves, afirmó este lunes el ministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis.



"La liquidez es un elemento terriblemente urgente", lo que es de "conocimiento común", señaló el ministro en la rueda de prensa

posterior a la reunión de los responsables de Economía y Finanzas de

la eurozona.



Varoufakis afirmó que el Eurogrupo no ha hecho referencia a este

problema porque ha preferido resaltar en público los "grandes"

progresos logrados, la importancia de mantener un buen clima para

resolver esta cuestión, "antes de que los problemas de liquidez se

conviertan en coercitivos".



En este sentido subrayó que espera lograr un acuerdo con las instituciones (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el

Fondo Monetario Internacional) "en un par de semanas".



No a un referéndum



Reconoció que tendrá que ceder en algunas promesas electorales que hizo el Gobierno griego de Alexis Tsipras, al tiempo que sostuvo que Atenas ha hecho "importantes concesiones" a los acreedores en las últimas semanas pero no cruzará la línea de "nuestros mínimos".



Al ser preguntado por las afirmaciones de algunos ministros de Finanzas, como el alemán Wolfgang Schäuble, sobre que un referéndum en Grecia podría ser útil para que los griegos decidan si quieren hacer lo necesario para seguir recibiendo asistencia o ir por otro

camino, Varoufakis afirmó que esta cuestión no está actualmente en el

"radar" del Gobierno.



"Es un asunto para el primer ministro (Alexis Tsipras), el gabinete y en última instancia para el presidente de la república desde el punto de vista de la Constitución", dijo, además de sostener que es un instrumento que "siempre está disponible para el Gobierno".



El ministro añadió que "en este momento no es algo que esté en el radar" del Ejecutivo porque Atenas se centra en unas negociaciones

"muy serias y concertadas para finalizar el programa actual y embarcarse al mismo tiempo en una nueva fase de desarrollo para la

economía social de Grecia", con un eventual tercer programa.