Enfermerías registran demanda por la influenza

El aumento de casos de gripe y la tercera víctima que ha cobrado la influenza recientemente, ha provocado que niños y adultos acudan a las enfermerías privadas en busca de protección contra este mal.



En algunos centros privados como la Enfermería Mayra la demanda subió en los últimos días, según afirmó Marcia Negrete, enfermera de dicho establecimiento.“Vienen niños, adultos y ancianos; con estas bajas temperaturas que no ceden y el aumento de casos de H1 N1 la gente busca cómo protegerse”, agregó



La vacuna contra la influenza, que actualmente es la más demandada, está a Bs 205, incluida la aplicación, y la atención es de 7:00 de la mañana hasta la medianoche. “Ahora la población tiene más conciencia y busca la forma de prevenir antes de que llegue la época más fría, sobre todo las personas que son vulnerables a enfermedades respiratorias", sostuvo la enfermera.



El lavado de manos de forma frecuente, toser en el ángulo del codo, usar pañuelos desechables y alcohol en gel, son las medidas básicas que la población debe recordar y poner en práctica todos los días. Asimismo, los padres de familia deben observar a sus hijos antes de enviarlos a colegio, si no presentan algún síntoma de la influenza (fiebre repentina, enrojecimiento y congestión nasal, dolor de las articulaciones, dolor muscular, decaimiento). Si presentan estos síntomas, deben acudir al centro de salud más cercano.



De igual forma en los establecimientos educativos se recomienda no olvidar aplicar los filtros de prevención, que consisten en derivar a los niños con síntomas de gripe y resfrío a los centros de salud y reportar los casos graves al Servicio Departamental de Salud (Sedes) para evitar que se presente un brote de influenza.