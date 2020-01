Individuo mata al padre de su expareja por vengarse de ella

La noche del domingo, en la localidad de Limoncito (municipio de El Torno) un hombre, identificado como Sebastián Estigarribia N. (32), mató con arma blanca al padre de su exmujer cuando este dormía en su casa, según fuentes oficiales.



La víctima fue identificada como Basilio Peralta Pérez (67), quien recibió al menos cuatro puñaladas en la región del cuello. Los familiares lo trasladaron al hospital de El Torno, pero murió en el trayecto a raíz de las profundas heridas, que le provocaron una hemorragia.

Por despecho

Estigarribia, de nacionalidad paraguaya, convivió durante un año con una de las hijas de Basilio y la mujer cortó la relación entre ambos cansada de las agresiones de su pareja. Desde ese momento el sujeto la instaba a retomar su vida juntos, caso contrario él iba a tomar represalias.

Hace un par de meses, la mujer viajó a Argentina para alejarse definitivamente del hombre y ayer este llegó del chaco al domicilio de su exsuegro, al que halló durmiendo y lo apuñaló varias veces, manifestaron Magdalena y Alcira Peralta, hijas del fallecido.



El único testigo del crimen fue el nieto de Basilio Peralta: un menor de edad que se quedó con su abuelo mientras los demás familiares salieron a realizar sus quehaceres.



“Queremos que encuentren al culpable. Mi sobrino jovencito fue a buscarlo al chaco con cinco hombres voluntarios, pero no lo hallaron. Lo mató por vengarse de mi hermana. Ella no quería vivir con él. Le decía que vuelva, si no iba a pagar con su hijo o con uno de sus padres y así sucedió”, lamentó Alcira.

“Que agarren a ese maldito que mató a mi padre, que era cristiano. Pedimos a las autoridades que nos ayuden a encontrarlo”, dijo Magdalena, quien hizo los trámites en la morgue para retirar el cuerpo.

Gonzalo Medina, director de la Felcc, indicó que Estigarribia ingresó al país el 17 de octubre de 2015 y que se encontraba en situación ilegal