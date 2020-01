Una mujer graba cuando su empleada cae de un séptimo piso

Un video que ha sido compartido miles de veces en las redes sociales, rápidamente le ha dado la vuelta al mundo. Esto debido a su impactante contenido que hace reflexionar a las personas sobre la igualdad y la justicia en el mundo.

Se trata de una empleada de servicio que esta colgando de un séptimo piso y finalmente cae por el cansancio de su brazo. Mientras su jefa la graba sin brindarle ningún tipo de ayuda, a pesar que ella se lo pedía, según informa Kuwait Times.

La grabación que fue publicada por el portal VideoShow, ya completa más 1.200 visitas en el canal de YouTube llamado 'the last of me', y ha causado de todo tipo de reacciones en los internautas.

Hasta el momento, es confirmado que la afectada esta fuera de peligro con heridas de fractura en sus extremidades. Sin embargo, las autoridades están investigando las causas, teniendo como principal sospecha, un intento de suicidio.

Por su parte, la abogada Fawzia Al Sabah, anunció que presentará una demanda en contra de la mujer que grabó el video, ya que la acusan de no hacer nada por salvar la vida de su empleada y actuar con negligencia.

(Advertimos que las imágenes son fuertes)