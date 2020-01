Julio Roda Mata : “Todos debemos aunar esfuerzos”

Aun día de las elecciones de la organización productiva más importante de la región y del país, habla de la importancia de la alerta temprana para combatir las langostas y dice que la liberación plena de las exportaciones, la lucha contra el contrabando y el acceso a la biotecnología son los temas pendientes en la agenda con el Gobierno.

_ ¿Qué debe hacerse para frenar la plaga de las langostas?

El panorama es complicado porque el clima traba la fumigación aérea y la diseminación de la plaga amenaza a más zonas productivas. Hay que establecer un sistema de alerta temprana entre los productores para que alerten cualquier foco de infestación o aparición de los insectos para que la aplicación de productos químicos, por aire y por tierra, sea eficiente y efectiva, y en el momento conveniente.

_ El agro sale de una sequía y ahora las langostas, ¿se garantiza la seguridad alimentaria?

El avance se va a controlar. Es una plaga que por un tiempo vamos a tener que lidiar con ella, pero la seguridad alimentaria no está en riesgo. Hemos encontrado la solución parcial con la fórmula y dosis para fumigar y ahora hay que aunar esfuerzos.



_ Sale en una emergencia fitosanitaria, ¿cómo deja la CAO?

El directorio que me acompañó en las últimas tres gestiones hizo buen trabajo. Después de casi 28 años, la CAO está saneada económicamente y financieramente sólida para emprender nuevos proyectos que seguramente serán diseñados por el nuevo presidente y directores. Me voy con la satisfacción del deber cumplido. Liberación de las exportaciones, lucha contra el contrabando y el acceso a la biotecnología son los temas pendientes que no pude concluir, pero que están encaminados para que el presidente y la directiva que tome la posta culminen las gestiones. Dejo la CAO bien posicionada y con una credibilidad nacional, eso sustenta un balance positivo de gestión.



_ ¿Cuáles son los logros obtenidos en los seis años de presidencia?

Hemos empujado leyes, decretos y normativas. Por mencionar, con la ley de avasallamientos logramos reducir de 157 a cuatro las invasiones ilegales, impulsamos la titulación de predios con superficies por encima de las 5.000 hectáreas, la regularización de maquinaria indocumentada, de desmontes ilegales, la lucha contra el abigeato, entre otros.



_ ¿Qué hará después de alejarse de la CAO?

Soy hombre de campo. Voy a dedicarme a mi lechería