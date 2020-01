Cinco verdades amargas sobre las gaseosas

Foodwatch Alemania, una asociación sin ánimo de lucro que trabaja en defensa de los intereses y derechos de los consumidores alemanes, está denunciando las prácticas deshonestas de la industria agroalimentaria. Después de hacer un estudio está poniendo en marcha una campaña para concienciar a la población de ese país sobre los riesgos para la salud que acarrea el abusar de las bebidas azucaradas, pues estas exceden la cantidad de azúcar que se puede consumir según las recomendaciones de la OMS.



La OMS aconseja que la ingesta diaria de azúcar no supere el 5% del total de calorías ingeridas, lo que equivalente a unas 6 cucharaditas (esta recomendación es para un adulto con Índice de masa corporal normal), por lo que para los niños la recomendación es menor aún.



Según Foodwatch, la industria de los refrescos y bebidas azucaradas no quiere entrar en un debate sobre los peligros que ofrecen sus productos con cantidades ingentes de azúcar, pero no se pueden acallar los resultados de diferentes investigaciones.



1. Diversas investigaciones muestran que las bebidas azucaradas promueven el sobrepeso y la obesidad. Los adultos que toman bebidas azucaradas a diario tienen un 27% más riesgo de sufrir sobrepeso u obesidad que aquellos adultos que no consumen estas bebidas. En el caso de los niños, algunos estudios concluyen que el riesgo se eleva hasta el 60%.



2. Las bebidas azucaradas aumentan el riesgo de sufrir diabetes tipo 2. Según algunas investigaciones como la realizada en el año 2010 por la Escuela de Salud Pública de Harvard, los adultos que toman uno o dos refrescos azucarados diariamente, tienen hasta un 26% más riesgo de desarrollar esta enfermedad que los adultos que consumen las bebidas azucaradas de forma esporádica.



3. La mitad de los hombres que tiene diabetes sufre disfunción eréctil debido a que la enfermedad afecta a los nervios y a los vasos sanguíneos, lo que reduce la función eréctil. Según la Asociación Americana de Diabetes, entre un 35% y un 75% de los pacientes con diabetes sufre este problema.



4.La diabetes provoca casi 40.000 amputaciones al año en Alemania. Los daños en los nervios y la mala circulación causan la pérdida de sensaciones en los pies. A esto hay que añadir que una mala circulación disminuye la capacidad del organismo para la curación, por lo que es más complicado tratar lesiones, heridas o infecciones.



5.Los azúcares y ácidos que contienen las bebidas azucaradas dañan los dientes, la Asociación Dental Alemana explica que es habitual que las comidas principales se acompañen de refrescos, siendo la principal razón para el desarrollo de enfermedades dentales.