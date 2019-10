Arrancó la Expocruz y ella fue la primera persona en ingresar

Lesli Chambi Lopez llegó sola al predio ferial para disfrutar de la primera noche de Expocruz, pero en su cabeza no pasaba el hecho de que sería ella la primera persona en ingresar a esta nueva versión.



"Estoy sorprendida porque no me imaginaba tener este gusto", dijo Lesli, una chica de 15 años que hizo fila en la portería desde las 16:30.



Y aunque llegó sola, se vio rodeada de muchos extraños que la felicitaban mientras el gerente Comercial de la Fexpo, Victor Hugo Suárez, le entregaba un pase para que pueda asistir todas las noches hasta el 27 de septiembre, cuando concluirá la muestra ferial.



Mientras ingresan los visitantes de la primera noche, Santa Cruz se viste de gala para inaugurar por 40 vez, la feria más importante del país.



Mira los preparativos que se realizaba hasta minutos antes de su apertura: Cómo se alista la Expocruz 2015