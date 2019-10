El frío moviliza a autoridades en los colegios y un albergue

A pesar de que lo más duro del invierno será en julio, las autoridades educativas y municipales ya iniciaron acciones para prevenir mayores problemas durante el próximo invierno.



La Dirección Departamental de Educación (DDE) ha dispuesto que las vacaciones escolares sean a partir del 6 de julio para volver a ingresar a las aulas el 20. La decisión se tomó tras conocer del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) que las semanas más crudas del invierno serán las dos primeras de julio.



El director de la DDE, Salomón Morales, explicó que el ministro de Educación, Roberto Aguilar, se refirió a la vacación de los departamentos del altiplano y de los valles, donde el frío comenzó a arreciar, por lo que se decidió adelantar el descanso pedagógico desde el 29 de junio. “No se ha dispuesto alargar las vacaciones invernales, eso dependerá si recrudece el frío que haga en julio”, manifestó.



Horario de invierno

Según el Senamhi, en junio los frentes fríos serán más seguidos en el oriente y las temperaturas mínimas oscilarán entre 12 y 15ºC, por lo que ha recomendado a los ministerios de Educación y de Salud que se establezca el horario de invierno en los colegios, aseguró el pronosticador Danilo Pomier.



En Santa Cruz se instruyó que desde el 1 de junio el ingreso por las mañanas se retrasará media hora, es decir, si en un colegio, sea fiscal, de convenio o particular, se ingresa a las 7:30, ahora se debe hacerlo a las 8:00 para evitar que los alumnos se resfríen.



Por la tarde la salida se adelanta media hora, es decir, a las 18:00 si el establecimiento termina sus labores a las 18:30. “Este horario se ha impuesto porque vemos que cada semana llega un sur con lluvia y para no perjudicar el calendario, que es de 200 días laborables. La medida es para la educación alternativa, especial, formal y técnica”, agregó Morales.



Albergue

Para este fin de semana los pronósticos del Senamhi revelan que llegará un surazo que hará bajar la temperatura mínima hasta 15ºC, por lo que la Alcaldía abrió ayer el albergue en el comedor de la Secretaría de Defensa Ciudadana para acoger a las personas que viven en situación de calle.



La directora de la Defensoría de la Niñez y de Asuntos de Género y Generacionales, Rossy Valencia, dijo que el refugio tiene capacidad para 200 personas a las que se les brindará cama, abrigo y dos comidas calientes, cena y desayuno.



La revisión de los indigentes comenzará a las 17:00 y no se permitirá a los que estén bajo los efectos del alcohol o de otras drogas, por seguridad. El secretario de Defensa Ciudadana, José Negrete, indicó que saldrán brigadas de la Gendarmería para ubicar y trasladar a las personas con riesgo de hipotermia.



Por último, producto del temporal de ayer dos árboles se vinieron abajo en la zona del Avión Pirata, los cuales fueron cortados por la Unidad Municipal de Emergencia