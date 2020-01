Cómo cuidar mejor a los padres ancianos

Su papá o mamá están mayores, sufren alguna discapacidad y hay dificultad para organizarse entre todos los miembros de la familia a la hora de brindarle cuidado y atención. La revista Para Ellas habló con especialistas que te darán algunas pautas para enfrentar de mejor manera esta situación.



Sergio Lema, facilitador de Constelaciones Familiares y Visualizaciones Sistémicas, sostiene que, de acuerdo con la mirada de Bert Hellinger, creador de esa sicoterapia, a los padres se les debe devolver lo que ellos han dado cuando han sido padres de sus hijos. Incluso, agrega Lema si no estuvieron presentes durante la infancia de sus vástagos.



“No es un compromiso, ni obligación; es un acto de amor y de agradecimiento por la vida. Se les debe devolver en atenciones al dador de la vida; es decir, se debe honrar al padre y a la madre por más que se considere que estos no fueron lo mejor, incluso hay un mandamiento bíblico que así lo establece y es al padre que te tocó no al que lo ves maravilloso”, afirma.



Según Lema, ese agradecimiento por la vida va a motivar a los hijos cuidar a sus progenitores cuando estos se encuentren en una situación de carencia, enfrenten una enfermedad, discapacidad y necesiten atención. Espere mañana el reportaje completo en su revista Para Ellas del diario EL DEBER.