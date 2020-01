"Fácil es pedir plata, pero complejo hacer gestión"

¿Qué va a tener lugar mañana en la ciudad de La Paz?

Está convocada la primera sesión la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Autonomías del año 2016 y la cuarta sesión del histórico del Consejo. En esta sesión, según el orden del día propuesto, abordaremos tres temas: la aprobación del reglamento del diálogo del pacto fiscal, que nos habilitaría a transitar por las cinco etapas de la propuesta técnica y metodológica, por eso es muy importante aprobarlo porque define tiempos y administra el diálogo; luego vamos a conformar la comisión técnica del pacto fiscal, con la participación de las entidades autónomas; y tercero, vamos a hacer un análisis de la ejecución presupuestaria a agosto de 2016.



Hemos hablado siempre que pacto fiscal no es sinónimo tan solo de redistribución de recursos, pacto fiscal también es gastar bien el presupuesto público, invertir en generación de recursos, poner en vigencia competencias, delimitar la agenda, crear formas alternativas de generación de recursos.



¿Cuántos integrantes tiene el Consejo y cuántos confirmaron su asistencia?

Son 20 autoridades subnacionales y seis autoridades del nivel central y está confirmada la asistencia de todas.



¿Cómo se toma la sugerencia de las municipalidades para acelerar el debate del pacto fiscal y terminarlo a finales de 2017?

Ellos han focalizado su propuesta en establecer algunos plazos, han hablado de finales de 2017 y nosotros hemos dicho que nos parece razonable, pero está en función a la voluntad que asuman los miembros, toda vez que hay una necesidad de que este proceso acelere, pero toda vez que los actores no subordinen el debate del pacto fiscal a posiciones extremistas o regionalistas, o cálculos electorales, o posiciones políticas partidarias; si hay esos elementos contaminantes seguramente no se avanzará con la celeridad que se pretende.



El vicepresidente habló de un pacto productivo antes de analizar una redistribución de recursos, ¿cuán importante es analizar este tema?

Es medular en el debate hacer incidencia en los temas productivos, de inversión pública, de generación de recursos a partir de la gestión pública subnacional. Lo productivo es hoy a lo que está apostando Bolivia, estamos encarando una etapa de industrialización, de generar más recursos con proyectos a 2020 que van a generar un fortalecimiento en la economía nacional, es importante que los municipios y gobernaciones estén enfocados en este propósito, no es tan solo extender la mano para recibir transferencias, hay que generar recursos a partir de la creación de empresas públicas, asociaciones con empresas nacionales y hay que ingresar a la dimensión productiva.



Muchas de las autoridades regionales y locales expresan su molestia por la falta de recursos, ¿es bueno llegar a este debate con estas posturas?

Son posiciones que asumen algunas autoridades subnacionales, el nivel central tiene su posición, pero hemos dicho que los recursos que hoy disponen las gobernaciones se quedan en saldo de caja y bancos, cada año en una cifra de 11 mil millones de bolivianos, este es un contraste, es un desfase, pone en contradicción lo que se pide, pero no se gasta lo que se tiene. Hay que resolver estos temas, porque fácil es pedir plata, pero lo complejo es hacer gestión pública para conseguir estos recursos.

Hay una debilidad estructural en el proceso autonómico que asumen algunas gobernaciones, porque están haciendo uso de pedir más transferencias, pero no están haciendo uso de sus competencias, que son parte de la autonomía, eso nos preocupa de algunos gobernadores. En el caso de Santa Cruz, ocho años y cuatro meses que sigue sin tener estatuto o La Paz que a la cabeza de Félix Patzi hizo campaña en contra de su estatuto, que posibilitaba una importante fuente de recursos, nos preocupa estas contradicciones, estas incoherencias que asumen algunas autoridades.



¿Qué características tendrá esta nueva etapa de debate del pacto fiscal?

A partir de la aprobación del reglamento, se dinamiza la configuración de comisiones de trabajo para poder ir avanzando en cada una de las etapas, por eso es importante aprobarlo mañana para acelerar el debate.



¿Seguirá siendo condicionante la aprobación de cartas orgánicas y estatutos para consolidar el pacto fiscal?

Condicionante para el diálogo y debate no es, pero sí, cuando lleguemos al acuerdo y se traslade a la Asamblea para que se convierta en ley, ahí es importante que las entidades sujeten este acuerdo a partir de sus normas básicas, institucionales, no tendría sentido que sigan dependiendo de las normas supletorias del nivel central, por eso resulta imperativo que las entidades territoriales autónomas puedan tener en vigencia sus estatutos o cartas orgánicas.



La gradualidad en la aplicación de solo que signifique el acuerdo de pacto fiscal se aplicará en las entidades que ya tendrían sus cartas o estatutos en vigencia. Nos parece una tremenda debilidad si llegamos al acuerdo de pacto fiscal mediante ley y gobernaciones y municipios no puedan poner en aplicación sus normas básicas. Hemos dicho que nos parece un requisito que en la ley del pacto fiscal tener esas normas aprobadas.



