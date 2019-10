Condenan a tres mujeres por romper una clausura

Tres mujeres de Cochabamba fueron sentenciadas a tres años de cárcel, por la comisión del delito de violación de precintos de clausura y otros controles tributarios, según el juzgado octavo de Instrucción en lo penal de esa ciudad.



Mireya Claros Nájera, Jimena Jáuregui Encinas y Yolanda Espinoza Soria son las tres contribuyentes que incurrieron en la falta, por lo que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) realizó la denuncia, que deparó el proceso.



El Ministerio Público emitió el requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado después de que las imputadas admitieran que continuaron sus actividades comerciales en el "Laboratorio Yomix La Paz", a pesar de que éste se encontraba clausurado por no emitir facturas.



Impuestos, cita un comunicado, "alerta a los contribuyentes y ciudadanía en general que en caso de recibir una sanción de clausura con el debido precintado del establecimiento no continúen con la actividad económica y respeten el cierre temporal de sus actividades para no complicar más su situación".



