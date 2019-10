Exministro de Salud tiene cinco días para pedirle disculpa pública a Cusi

Juan Carlos Calvimontes, exministro de Salud, tiene cinco días para pedirle disculpas públicas al magistrado Gualberto Cusi. Esta fue la decisión que tomó el Juzgado Séptimo de Sentencia del Tribunal de Justicia de La Paz en una audiencia de conciliación celebrada el martes.



El pedido de disculpa deberá ser realizado en una conferencia de prensa similar a la que, el 22 de diciembre de 2014, convocó la autoridad de Estado para revelar la enfermedad de Cusi, con lo que violó la Ley 3729 instruye mantener en reserva la identidad y situación de las personas que viven con VIH-SIDA.



En aquel entonces el exministro dijo: “En los últimos días hemos estado viendo con mucha preocupación que siguen manteniendo la posición de acusar a miembros del Gobierno y a terceras personas sobre el estado de salud del señor Gualberto Cusi, al respecto debo manifestar al pueblo en general que la enfermedad que (sufre) data de largos años de evolución, en diciembre de 2012 el señor Gualberto Cusi fue diagnosticado con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)”.



El daño ya está hecho

?

El abogado de Cusi, Eduardo León, explicó a la Agencia de Noticias Fides (ANF), que Calvimontes deberá desmentir "las frases y palabras" señaladas en contra de su cliente. En su opinión, lo desprestigió ante la sociedad.



"El día de hoy (martes) se ha llevado la audiencia de conciliación, el ministro Juan Carlos Calvimontes ha aceptado la culpa y la responsabilidad de haber vertido una serie de palabras en contra del honor de Gualberto Cusi. Se ha retractado, ha pedido disculpas y ha pedido de que no se lo siga procesando porque él no quiere enfrentar este proceso por la responsabilidad que tiene", informó León.



El proceso contra Calvimontes continuará

?

A pesar de la determinación judicial, León aseguró que el proceso contra el ministro de Salud por el delito de discriminación instaurado en el Ministerio Público, continuará.



“Para Gualberto Cusi las disculpas y la aceptación de haber cometido un delito por parte de la autoridad del Ejecutivo, no hará retroceder el tiempo ya que el daño causado ya está hecho y no habrá nada que haga cambiar eso más aún ocasionó un perjuicio en sus aspiraciones a futuro”, dijo el abogado a ANF.