Chile sube su presión a Bolivia por fallo en La Haya

Chile optó por otra estrategia frente a la Demanda Marítima que Bolivia presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Ahora varias exautoridades y representantes de ese país exigen saber si el Gobierno nacional acatará el fallo de ese organismo de resolución de controversias.



"¿Van a respetar o no van a respetar el fallo o van a seguir siempre con esta campaña?", dijo el expresidente chileno, Eduardo Frei, según declaraciones recogidas por el matutino La Tercera. Similar pregunta hizo el también exmandatario Sebasián Piñera y el presidente del Senado, Patricio Walker



Según Frei, Bolivia "durante muchos años ha usado una campaña agresiva, incluso insultando a nuestras autoridades. Lo que más me preocupa es la actitud de Bolivia, no han sido claros en que van a aceptar el fallo, han dicho que esto es parte de una estrategia".



Mientras que Piñera realiza hoy una exposición sobre la demanda boliviana ante la Comisión de Relaciones Exteriores de su Senado. "El presidente (Evo) Morales no ha sido claro si va a respetar el fallo", asintió.



La nueva campaña de Chile se inicia pocos días antes de los alegatos orales en La Haya por el recurso de incompetencia presentado por el vecino país a la Corte, proceso preliminar al análisis de la demanda boliviana.



Además, se prevé que el país socialice sus argumentos en el Vaticano, según reveló el nuevo embajador de Bolivia, Armando Loaiza. Aclaró que no pedirá mediación al respecto, de acuerdo a declaraciones recogidas por la agencia Efe.



"Mientras el juicio esté incoado en La Haya es imposible que alguien acepte (la mediación). Primero está eso, no se puede porque está vigente un proceso y, segundo, para que haya una mediación tienen que aceptar las dos partes y desde luego en este tema, Chile jamás va a aceptar, ya lo ha dicho", afirmó.