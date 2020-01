La nena va a la ginecóloga

Si tu niña comenzó a menstruar que eso no signifique que llegan a tu vida nuevas preocupaciones. Informate para que podás ayudarla. Seguramente te preguntarás cuándo llevarla al ginecólogo, que si es mejor la toalla higiénica o los tampones y en qué momento hablarle de los métodos anticonceptivos.

La ginecóloga Mónica Raya, del centro Ginemast, indica: “No hay una edad concreta en la que se deba ir al ginecólogo. Sí se debe hacer en caso de sentir alguna molestia o síntoma que no se sepa a qué se debe. Sin embargo, si no existe ningún motivo aparente o urgente, es aconsejable ir al especialista durante la adolescencia para aclarar dudas sobre el desarrollo, el ciclo menstrual, la higiene íntima o sexualidad”.

Ante ello, lo mejor es que acompañés a tu nena hasta el consultorio del o de la ginicóloga y luego la dejés con ella para que hable con total libertad.

Cuando aparece la menstruación es una buena oportunidad para hablarle del desarrollo de su cuerpo, de la sexualidad y del cuidado e higiene correcta durante esos días.

Hay que evitar transmitir un aspecto negativo, rechazo y prejuicios o mitos que actualmente no tiene ninguna justificación. Dejá que la niña-prepúber viva con total normalidad y sin limitaciones mientras dura la regla.

"Hay que respetar que tendrá mayor necesidad de intimidad, (posiblemente comience a escribir su diario); entender que emergen los primeros sentimientos sexuales; controlar los contactos con conductas de riesgos (drogas, trastornos nutricionales, problemas de relación con amigos)", remarca Raya.

El papá también debe participar en este proceso, siempre que la menstruación haya sido un tema que se ha hablado con naturalidad en la familia. No debe sentirse desconcertado porque eso no ayuda. Lo aconsejable es que se implique desde el primer momento, por ejemplo sirviendo de apoyo a las explicaciones de la madre.

Higiene

Enseñale a utilizar compresas (toallas higiénicas o modes) y tampones, siempre con lo que la adolescente se sienta más a gusto. Conviene llevar una toalla o tampón en la mochila cuando se sospeche que llegará la regla.

“Enseñale a utilizar un calendario para anotar los días de regla, duración, intensidad, presencia de dolor, de esta forma se podrá conocer las variaciones del ciclo. Debe ser responsabilidad de la adolescente, no de su madre”, aconseja la médica.

Puede aconsejarse el uso de tampones en adolescentes por varias razones: la absorción del flujo menstrual en el interior de la vagina hace que disminuya la incidencia de episodios desagradables como manchas u olores, facilita la práctica de la actividad lúdica y deportiva y ayuda a las jóvenes a adquirir un mayor control y conocimiento de su aparato genital.

La higiene íntima de la mujer es fundamental para su salud, especialmente en el tiempo que dura la menstruación.

Educación sexual

Dentro de los desafíos a enfrentar por los adolescentes está el relacionado con la práctica de su sexualidad y el riesgo que esto conlleva para su salud reproductiva.

Informate y consultale a tu ginecólogo sobre cómo tocar este tema con ella, porque de todas maneras buscará información en internet o con las amigas