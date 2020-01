Auditoría del caso 'dron' detecta indicios de responsabilidades

Los delitos que presuntamente habrían cometido los funcionarios y ex funcionarios municipales en general van desde incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, comisión por omisión, hasta uso indebido de influencias.



El propietario de Army Security es señalado por falsedad material, uso de instrumento falsificado e incumplimiento de contrato.



Durante cuatro horas, el pleno del Concejo Municipal escuchó el informe de la auditoría del caso “dron”, que determinó que siete personas tienen indicios de responsabilidades penales, además de otras a quienes se señala por responsabilidades administrativas, en la adquisición de la unidad móvil para vigilancia en seguridad y el dron a requerimiento de la Policía.



Según el informe del secretario de asuntos jurídicos, José Negrete, las siete personas con indicios de responsabilidades penales son: José Canudas, Ernesto Peterson, Marisabel Barrero, Johnny Huari, Ernesto Terceros, José Padilla y José Ernesto Rojas.



Canudas es sindicado por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por haber designado inadecuadamente a las comisiones de calificación y recepción de los equipos adquiridos y por no haber realizado la retención de Bs 55.000 como garantía y para el mantenimiento de los equipos.



Por la supuesta comisión de los mismos delitos es sindicado José Ernesto Rojas, al igual que Ernesto Peterson y Marisabel Barrero, aunque a estos dos últimos también se les sindica de comisión por omisión.



En cuanto a Johnny Huari y Ernesto Terceros, el informe de auditoría señala que habrían incurrido en uso indebido de influencia, comisión por omisión e incumplimiento de deberes, mientras que José Alberto Padilla, propietario de Army Security, es señalado por falsedad material, uso de instrumento falsificado e incumplimiento de contrato.



Negrete indicó que estas determinaciones ya han sido derivadas al Ministerio Público y que el Gobierno Autónomo Municipal pretende ampliar la querella al gerente de la empresa Westeco, Paúl Cuéllar y otras personas que sean señaladas en la investigación.



Previamente en un informe del sumariante del Gobierno Autónomo Municipal, Álvaro Chavarría, se determinó indicios de responsabilidad administrativa de 13 funcionarios y ex funcionarios: José Canudas, Ernesto Peterson, Marisabel Barrero, José Ernesto Rojas, José Mojica, Zeneida Soria, Gísela Garrido, Johnny Huari, Deisy Elizabeth Cuéllar, Ernesto Terceros, Adalid Johnny Toledo, Fernando Zabala y Emilene Gutiérrez.