Comisión irá a la cárcel para entrevistar a Zapata

La comisión mixta especial del Legislativo, conformada para indagar el presunto tráfico de influencias entre el Gobierno y la empresa China CAMC, se entrevistará por al menos tres horas con Gabriela Zapata, la exgerente de la firma y exnovia de Evo Morales.



"Iniciamos una nueva etapa en la investigación, comenzaremos visitando a Gabriela Zapata", adelantó la presidenta de esa instancia, Susana Rivero, que descartó la visita a Cristina Choque o Jimmy Morales, también detenidos preventivamente.



Los 12 asambleístas, siete del MAS y cinco de la oposición, irán a la cárcel de Miraflores, donde se encuentra la empresaria. Sin embargo, desde Unidad Demócrata (UD) se adelantó que presentarán un informe paralelo al que apruebe el oficialismo.



"Hasta ahora no hay ni una sola prueba que demuestre que se favoreció a CAMC (...) Se evidenció que CAMC ganó a otras empresas, lo demuestra la documentación, por lo que no fue favorecida", explicó la diputada del MAS.



Mientras que Javier Zavaleta sostuvo que "conversamos con ejecutivos de CAMC en las inspecciones, no amerita convocarlos a la comisión". Los opositores critican que en esos encuentros no garanticen las facilidades para los medios de comunicación.