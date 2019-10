Ley contra uso del celular al volante aún no se aplica

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra informó este martes que la “Ley de Prohibición de uso de teléfonos móviles celulares o dispositivos análogos durante la conducción de vehículos motorizados”, no está en vigencia por lo que se pidió a la población cruceña no efectuar ningún pago.



“El proyecto de Ley es bueno pero todavía no está promulgado, no se debe pagar un centavo o ser amonestado por este tema porque no está en vigencia no es una Ley y no ha entrado en rigor”, manifestó Fernando Mustafá, secretario de Recaudaciones y Gestión Catastral, citado por un boletín institucional.



La autoridad informó que se consensuará el proyecto de ley con los actores principales como ser el transporte público, privado y la Policía, que es la autoridad que aplicará la norma. Además se elaborará un reglamento.



El pasado 21 de enero el Concejo Municipal de Santa Cruz aprobó la Ley municipal que prohíbe el uso de teléfonos celulares u otros dispositivos móviles mientras se está conduciendo un vehículo, estableciendo una multa equivalente a un salario mínimo nacional, que en la actualidad está fijado en 1.440 bolivianos.



Esto provocó el rechazo de algunos sectores como la Asociación de Radiomóviles de Santa Cruz que afirma que los chóferes usan estos dispositivos para realizar su trabajo, ya sea mediante el uso del teléfono o usando alguna aplicación.



La Ley, que aún no fue promulgada, prohibe el uso de “teléfonos móviles celulares, computadoras portátiles, tablets, pantallas reproductoras, dispositivos de mensajería móvil u otros similares, en todo horario y durante la conducción de cualquier vehículo motorizado”.