Se dispara el consumo de internet móvil en Bolivia

Es jueves, son las 10:40, David Castro está sentado sobre una jardinera ornamental en el Shopping Bolívar, en la ciudad de Santa Cruz, mientras chatea desde su smartphone.



Se le acerca el guardia de seguridad del centro comercial, su uniforme azul lo distingue. Le pide amablemente que se levante del sitio y tome asiento en una de las bancas que hay en la galería.



David le hace caso y sigue chateando. Suelta una carcajada tras ver un video viral que le han pasado al grupo de amigos en WhatsApp.

Este joven, de 28 años, que vive en la Villa Primero de Mayo, es uno de los dos millones de nuevos usuarios que se registraron entre 2014 y 2015 que navegan a través de un dispositivo móvil en Bolivia.



De acuerdo con un informe de la Autoridad de Regularización y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), a diciembre de 2015, en el país se alcanzaron 7.251.366 conexiones a internet, cifra que representa un 46% más que el año anterior.



De ese total, 2 millones de nuevos internautas navegan desde un celular.

Las conexiones a internet móvil representan en Bolivia el 96,72% (6.961.311) del total.



David Castro es cliente de Entel. Él compra cada 30 días un paquete de 1.000 megabits a Bs 50; este plan le alcanza para navegar, descargar videos y jugar desde su smartphone.



A unos metros de David, se encuentra Fernanda Torres acompañada de dos amigos. Está encorvada mirando fijamente la pantalla de 5 pulgadas de su Galaxy S5.



Fernanda es cliente Tigo. Ella compra cada día Paquetigos de 55 megabits a Bs 2, para estar conectada con amigos y familiares que viven fuera del país.



La ATT señala que el 89,1% de los 6.961.311 clientes de las telefónicas (Tigo, Viva y Entel) utiliza planes prepago. El resto goza de tarifas postpago.



Desde Viva, su gerente general, Juan Pablo Calvo, señaló que cuentan con 2,5 millones de clientes activos. El 60% tiene el servicio de internet móvil, la mayoría con 4G LTE.



Nadia Eid, Gerente de comunicación y Responsabilidad Corporativa de Tigo, señaló que alrededor de 2 millones de usuarios navegan por la web con planes Tigo.



Desde la empresa estatal Entel informaron que el gerente se encuentra ocupado en otros asuntos y por esta razón no iban a responder a un cuestionario que EL DEBER le envió.



Sin desatender su celular, David comenta que el servicio de internet móvil en Bolivia es caro y lento. Sugiere a las autoridades realizar las gestiones para aumentar la velocidad



Mengua la compra de celulares en el país

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) ha señalado que la importación de teléfonos al mes de abril alcanzó los 69.846 kilogramos, 22.319 kilogramos menos que el año pasado, en el mismo periodo.

La importación demandó una inversión de $us 20.129.117. El valor de la compra también registró una incidencia a la baja.

De acuerdo con datos del IBCE, entre enero y abril de 2014, Bolivia destinó $us 30.212.426 por la compra de 92.165 kilogramos de celulares.

China fue el país que más le ha vendido celulares a Bolivia. En el periodo enero-mayo, se importó desde el país asiático 51.700 kilogramos. En valor representa $us 13.695.651.

Vietnam aparece en el segundo lugar, Taiwán, Venezuela, Corea del Sur, Estados Unidos, España, México, Canadá, Brasil, Tailandia, Italia, y Chile, entre otros, figuran como países vendedores.