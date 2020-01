Tensión en Tarija en la víspera del 6 de agosto

Con desfiles cívicos como en todo el país, la inauguración de una terminal de buses y con un ambiente de tensión política marcado por la ausencia del Gobernador en un acto al que asistió el Presidente, y a la amenaza de una marcha de cacerolas vacías convocada por el Comité Cívico y una contramarcha encabezada por sectores afines al MAS. Así vive Tarija la jornada previa al acto oficial por los 191 años de la independencia de Bolivia.



Las bandas de decenas de unidades educativas circulan las calles del centro de la ciudad. Esta mañana, el presidente Evo Morales inauguró la Terminal de Buses "Agustín Morales", ubicada en la zona de Torrecillas, al sur de la ciudad, que costó más de 57 millones de bolivianos y una inversión compartida entre la Alcaldía (67%), la Gobernación de Tarija (25%) y el Ejecutivo (8%).



El acto, el único acto oficial marcado para hoy en la agenda del presidente Evo Morales, no contó con la presencia del Gobernador de Tarija, Adrián Oliva, quien solamente envió a un representante. Este hecho marca la tensión política que enmarcará al aniversario patrio.



El Comité Cívico ratificó en las últimas horas una marcha de cacerolas vacías que coincidirá con el desfile del 6 de agosto. Esta medida de protesta parece ser inevitable, luego de que el jueves se frustró una reunión con el Gobierno a raíz de un desencuentro. Los dirigentes aseguraron que estaban citados y el ministro de Educación, Roberto Aguilar, afirmó que ese encuentro nunca estuvo en la agenda.



Los dirigentes que se movilizarán tienen como objetivo mostrar al país que Tarija, la región "de donde viene el gas, tiene las cacerolas vacías", expresó el presidente del Comité Cívico Juvenil, Andrés Castellanos. El máximo dirigente del Comité Cívico, Teodoro Castillo, aseveró que la región "no quiere aeropuertos ni teleféricos, ni trenes, buscamos un préstamo del Banco Central de Bolivia para generar proyectos en salud, educación, producción y servicios básicos".



El presidente Morales señaló esta mañana que pese a la baja del precio del petróleo, hecho que ha reducido la provisión de recursos a Tarija, "hay una buena situación económica. Cuando llegamos al Gobierno la trasferencia de recursos a Tarija era de mil millones de dólares. Con la crisis, el año pasado, entregamos más de 4 mil millones".



El Mandatario aludió al conflicto, y aseveró que desde el año pasado, el Gobierno garantiza un crédito llamado fideicomiso para los distintos departamentos para proyectos que tienen las gobernaciones con el Ejecutivo. "Para el Gobierno departamental, el año pasado reservamos 74 millones de libre disponibilidad, para que no se paralicen las obras. Este año, las alcaldías han entrado a esto, y los incorporamos con 55 millones de bolivianos de contraparte para que juntos podamos ejecutar estar obras, mientras que para la Gobernación tenemos garantizado 189 millones de bolivianos".



El asambleísta del MAS, Ervin Mancilla, señaló que la Gobernación gana experiencia en montar escenario de crisis, y denunció que impulsa la movilización de mañana. Sin embargo, la coordinadora de la plataforma juvenil del MAS, Rosalía López, manifestó a los medios que 15 organizaciones que tienen posición contraria a la medida, saldrán en una contramarcha con el objetivo de evitar que esa protesta entorpezca el festejo patrio.



"No venimos a molestar a nadie, las sesiones como la de mañana venimos acá a rendir homenaje al país. Tarija también es Bolivia, a eso venimos, dijo el presidente Morales antes de terminar su discurso, como para poner paños fríos al conflicto.