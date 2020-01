No está confirmada transmisión de humano a humano de gripe aviar

A pesar de que en las últimas semanas ha aumentado considerablemente el número de casos y de muertes por la gripe aviar H7N9 en China, por ahora no se ha podido comprobar que haya contagio sostenido humano a humano, aseguró hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El portavoz de la entidad, Christian Lindmeier, indicó en rueda de prensa que por ahora no se ha podido comprobar que haya transmisión entre los humanos y que los contagios se deben a contactos con las aves infectadas y que son estas las que transmiten el virus.

Dicho esto, admitió que hay tres grupos de personas que han tenido contacto entre si ("clusters") y que han resultado infectadas por lo que "las autoridades no han podido descartar el contagio entre ellas".



Pero volvió a repetir que el hecho de que no se pueda descartar el contagio humano a humano no quiere decir que se haya producido, por lo que reiteró que éste por ahora no se ha comprobado.



Desde que comenzó el año, las autoridades han informado de 271 casos de contagio del H7N9, de los cuales 88 acabaron con la vida del paciente, una cifra que supera en 22 fallecimientos a los producidos durante todo el año anterior, según los datos oficiales.



En las últimas semanas, varias provincias del país reforzaron las medidas destinadas a frenar la expansión del virus tras detectar un aumento de los contagios en humanos.

Las provincias más afectadas por esta cepa, que fue detectada por primera vez en humanos en marzo de 2013 -y es la más mortífera de las que causan la gripe aviar-, son Cantón (sur), Sichuan (suroeste), Hubei (centro), Hunan (centro) y Zhejiang (este).



De hecho, China ha descubierto una nueva mutación del virus H7N9, más peligrosa para las aves, pero que no representa nuevas amenazas a los humanos.

Esta nueva variación, descubierta en enero en dos personas contagiadas del H7N9 en la provincia de Cantón (sur), "no hace que el virus sea más infeccioso para los humanos por el momento", según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades chino.



Asimismo, el Centro aseguró que las autoridades agrícolas y sanitarias seguirán estudiando el origen de la nueva cepa y su impacto e intensificarán el seguimiento para detectar futuras variaciones del H7N9, un virus que muta con facilidad.