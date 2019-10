Menores deben viajar con permiso de la Defensoría

Si los niños y adolescentes viajan con uno de los progenitores o en compañía de familiares, a escala interdepartamental, nacional o internacional, se debe considerar la gestión del permiso de viaje que otorga la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia.



El trámite es rápido cuando se llega con la documentación respectiva, señaló Rosy Valencia, directora de la mencionada institución; sin embargo, aconsejó hacer esta gestión con anticipación, 48 horas antes del día del viaje. Entre los meses de noviembre y diciembre se emitieron más de 7.000 autorizaciones de viaje.



Para solicitar el permiso, solo en caso de que el niño o adolescente viaje solo con el padre, madre o familiar, se debe presentar dos fotocopias de los siguientes documentos: certificado de nacimiento; cédula de identidad de los hijos, padres y familiar; una carta de autorización del viaje de parte de los padres; en caso de no estar presente el padre o madre para la gestión, se debe contar con dos testigos con sus respectivas cédulas de identidad. El permiso de viaje no tiene costo y la entrega es inmediata.



Los sábados y domingos, de 9:00 a 14:00, funcionarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia atenderán a la ciudadanía, en la oficina central, ubicada en la calle César Cronenbold, a dos cuadras del zoológico. De lunes a viernes, además de la oficina central, están habilitados otros dos puntos de atención: Biblioteca Municipal, (Plaza del Estudiante) y el Colegio de Abogados (calle 24 de Septiembre).



Control en terminal Bimodal

Personeros de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia y de de la Policía de Tránsito a diario están controlando la salida de menores para evitar el tráfico y la trata de personas.



Las autoridades aconsejan a los padres de familia, por seguridad, no descuidar a sus hijos y denunciar cualquier acto sospechoso que atente contra la integridad de los menores de edad.



Según la Policía de Tránsito, se estima que el movimiento de pasajeros, por día, entre ayer y hoy, será de 9.000 a 11.000. Por otro lado, manifestaron que están realizando los tests de alcoholemia a los conductores, antes de las salidas, y además que cuenten con los respectivos relevos para evitar los accidentes de tránsito