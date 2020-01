Evo dice que la DEA puso GPS para saber dónde iba

El presidente Evo Morales reiteró su denuncia contra la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (EEUU), sobre el intento de asesinarlo. Reveló que pusieron un GPS (sistema de posicionamiento global) para seguir sus pasos en el Trópico de Cochabamba.



"Los compañeros me dijeron que me meta por el monte. Una noche antes la DEA había convocado a planificar el asesinato de Evo, ese día tenían que matarme. Pusieron varias veces GPS para saber por dónde andaba en el Trópico de Cochabamba", contó en conferencia de prensa en Nueva York.



Morales recordó como cuando hacía sus primeras armas como dirigente de los cocaleros del Chapare era víctima de "persecusión". "Personalmente he visto a la DEA disparándonos a ráfaga, tenían una avioneta blanca, solo para perseguir marchas", explicó la autoridad.



"Recién me están informando los excomandantes de la Policía cómo los agentes de la DEA negociaban con la droga, me informaron algunos exoficiales que se incautaba la droga y la mitad se entregaba públicamente o se incineraba", explicó, señalando que el pretexto de los agentes norteamericanos era el "pago de bonos".



En la Asamblea General de la ONU, el primer mandatario denunció que "se ha demostrado que la DEA instruía a la Policía y militares para planificar asesinato a dirigentes". Esa agencia norteamericana fue expulsada del país en 2008, acusada por injerencia contra el Gobierno.