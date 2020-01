En Santa Cruz somos cada vez más ‘pet friendly’

Los amantes de las mascotas quieren tener a su mejor amigo en el restaurante, en el avión, en el supermercado... y esto es cada vez más posible en diferentes lugares del mundo donde se está posicionando el término ‘pet friendly’, que viene a ser un comportamiento amigable con las mascotas y el respeto por estas. En Santa Cruz también ha hecho eco esta tendencia y poco a poco se está dando esta apertura en espacios privados y de servicios en los que permiten el ingreso de perros. Estamos hablando de restaurantes, condominios verticales y aerolíneas.



Entre los primeros, los pioneros han sido, según refieren algunos clientes, el café Serendipity, la heladería Cuore di latte y el restaurante In.fusión. “Tengo clientes asiduos que van con sus mascotas y ya son amigos de la casa; a los perros les damos un platito con agua y también tenemos galletas especiales”, dice Laura Serrate, propietaria de Serendipity, quien tuvo esta iniciativa al ser una amante de los animales en general. “Cuando viajo al extranjero voy con mi perro a todos lados, la tendencia es que los acepten en todo sitio”.



Lo propio sucede en Mercadito gourmet Lo nuestro, de Gabriela Molina, quien dice que, si bien su restaurante no está pensado para atender a canes, no tiene ningún problema en que los clientes ingresen con ellos, considerando además que tienen un espacio al aire libre. Ambas dueñas de negocios coinciden en que nueve de 10 clientes no tienen problemas con que entren animales y más bien los acarician. Mucho tiene que ver la educación del propietario del can, que sea consciente de que debe estar atento a su perro, limpiar en caso de que ensucie y tenerlo controlado.



“En la Constitución y la ley contra el maltrato animal, se estipula que es discriminatorio prohibir la tenencia de mascotas o su ingreso a algunos lugares”, dice la abogada Silvia Romero. Explica que en el condominio vertical Vista Verde el reglamento solo restringe cuatro razas de perros agresivos y dispone una parte del área verde para pasear animales y el uso del ascensor de servicio. Raquel Laguna, vive en un condominio en Equipetrol, tiene tres perros y un gato y se acoge a su derecho a tener mascotas.



Y queda tarea pendiente, Richard Mateos, no vidente que tiene perro guía asegura que donde más se le dificulta moverse con su acompañante de cuatro patas son los supermercados, los bancos y los medios de transporte.