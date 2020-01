Tolerancia en algunos colegios por el frío

El primer frío del año puso en apuro a los padres de familia y estudiantes para cumplir con el horario de ingreso a clases, toda vez que los alumnos tuvieron que salir de sus casas con algo de lluvia. Esta situación hizo que en los establecimientos educativos flexibilicen el horario estableciendo algo de tolerancia.



El colegio Santa Cruz de la Sierra, de la Villa Primero de Mayo, se anticipó a esta inclemencia del tiempo y advirtió a los padres de que darían tolerancia para la llegada a las aulas.



La Sudirectora de la Dirección Departamental de Educación, Albina Abasto, señaló que por lo general hay horario establecido de media hora de tolerancia, que en estos casos cada director puede ver la forma de de aplicar una tolerancia para que los estudiantes puedan llegar y no quedarse afuera expuesto a alguna enfermedad.



La autoridad señaló que todavía no han analizado desde cuando rige el horario de invierno, pero con la llegada de este frío que descendió hasta los 11 grados, hoy se verán en la necesidad de discutirlo. Las vacaciones invernales está prevista para el mes de julio.