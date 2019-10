Jerjes Justiniano: “El ministro debe caer, no un chofer, eso es ridículo”

Jerjes Justiniano cesó funciones como embajador de Bolivia en Brasil a finales de abril de 2015. Desde hace casi un año Bolivia no tiene representante en Brasilia y hasta el momento espera una respuesta del Gobierno para conocer las causas de su salida de la embajada. Justiniano concedió una entrevista a EL?DEBER en la que también analizó el difícil momento que atraviesa el presidente Evo Morales por su relación con Gabriela Zapata y la empresa china CAMC.



_Doctor Justiniano, su salida de la embajada de Brasil se produjo en un momento de crisis en la relación entre los dos países por causa de la llegada de Róger Pinto a Brasilia. ¿Ese hecho provocó su cesación como embajador?

En mi criterio nada de eso tuvo que ver con mi salida, ni siquiera con mi desempeño como embajador. Estoy acostumbrado a trabajar y me gustaba lo que hacía y lo hice bien. Logré vincular a Bolivia con otros países con los que tenemos intereses, pero mi labor como embajador no creo que esté en tela de juicio. Sospecho que fui víctima de una intriga o que al compañero Evo (Morales) le mintieron. Era un crítico en las relaciones entre las embajadas (especialmente la de Brasil) y la Cancillería boliviana. Exigía que cambiaran las cosas.



_¿Qué criticaba?

Mucha demora, excesiva negligencia e ineptitud. La Cancillería tiene a un abogado absolutamente incompetente. Él tenía que ver los problemas en que se encuentra Bolivia en sus relaciones con otros países, debía dar los insumos a los embajadores, cosa que nunca ocurrió. Me enfrenté a él en varias oportunidades, así como al vicecanciller (Juan Carlos Alurralde) para señalarle cuáles eran sus competencias. No creo que un técnico en aguas sea el idóneo para manejar las relaciones internacionales del Estado boliviano.



Creo que convencieron al compañero Evo para que me despidiera, con el agravante de que tenía un plan para inaugurar el edificio de la embajada de Bolivia en Brasil, que está concluido desde hace más de ocho meses. Me negué en dos oportunidades a firmar documentos con los que quería que metiera la pata, pero por mi formación de abogado pude evitarlo.



_¿Qué tipo de documentos?

Algunos que hacían a la relación entre los dos países.

¿Un viceministro puede influir tanto en el presidente?

No, pero influye en su ministro.



_¿En qué ministro?

En el canciller (David Choquehuanca). Él es uno de los miembros del gabinete que más influye en el presidente Evo Morales. Además hay un entorno palaciego que es terrible.



_¿Quiénes forman parte de ese entorno?

Eso hay que analizarlo por la situación actual que vive el país. ¿Por qué se perdió el referéndum constitucional¿ ¿Cómo se explica que un hombre que tiene el 60% de aceptación ciudadana pierde una consulta popular con un 48%? Esto quiere decir que la gente dice: Yo apruebo lo que estás haciendo, pero no quiero que vuelvas a ser presidente. El pueblo dio un mandato, pero hay demasiada soberbia en este entorno presidencial que tiene prisionero a Evo Morales.



_¿Quiénes forman parte de ese entorno?

El vicepresidente (Álvaro García Linera), el ministro de Gobierno (Carlos Romero) y el ministro de la Presidencia (Juan Ramón Quintana). Esa es la barrera. El embajador de Bolivia en Brasil no podía comunicarse con el presidente si no era a través de ese entorno. Había veces que ni me contestaban, nunca me respondían. Este entorno es el que hace daño. No podría analizarse la situación si no entramos en algunos detalles.



_¿Cómo cuál, por ejemplo?

Hay una sucesión de metidas de pata que provocaron que el presidente confrontara con otros sectores. ¿Por qué el compañero Evo confrontó con Santa Cruz?, por la política anticruceña del ministro de la Presidencia. Juan Ramón Quintana odia a los cruceños y a los orientales. Evo es el único comunicador efectivo que tiene el Gobierno, pero lo hacían pelear constantemente con Santa Cruz y las regiones que luchaban por las autonomías, incluso casi llegamos a la guerra civil por causa de esa idiotez, a pesar de que el compañero Evo es autonomista.



En este momento hay que analizar el mal manejo que hace el entorno (en el caso Zapata), que hace perder credibilidad al presidente. Hay colaboradores oficiosos que aparecen de abogados. Surgen ministros y el fiscal general (Ramiro Guerrero) en este caso (de Gabriela Zapata y la empresa china CAMC) para hacerle meter la pata a Evo.



_¿Puede explicar?

En el caso con la señora Zapata, su entorno ha hecho que el presidente quede en ridículo ante el pueblo. ¿Acaso el presidente Evo Morales no es soltero? ¿La señorita Zapata no era soltera en su época? Qué de anormal tiene una relación amorosa entre dos personas solteras. ¿Dónde está el pecado, dónde está el delito? Evo aceptó la relación amorosa y producto de eso tuvo un hijo, que viva o no, es otra historia.



¿Por qué tienen que manosear al niño? Si la señora Zapata estaba denunciada por corrupción, por tráfico de influencias o cualquier otro delito no era un tema en el que estaba en cuestión la relación de Evo, pero su entorno comenzó a asesorarlo mal y aparecieron los abogados de oficio del presidente, más bien los oficiosos y lo hicieron caer en contradicciones y metidas de pata.



Finalmente, apareció el fiscal general del Estado (Ramiro Guerrero) diciendo que un documento es falso. Solo un juez puede declarar falso un documento, después de un juicio contencioso, entre tanto se presume la validez del documento. Además, el fiscal general del Estado Plurinacional de Bolivia desmiente al presidente porque resulta que si el documento es falso, qué quiere decir, que no existió el niño. Entonces, el presidente mintió (el 5 de febrero) cuando confesó que tuvo un hijo fruto de su relación con Gabriela Zapata. Los mexicanos tienen un dicho muy lindo: ¡No me defiendas, compadre!.



_El caso del niño estaba declarado en reserva. ¿Se debió pronunciar el fiscal?

El fiscal general ha cometido delito porque ha violado una disposición judicial, ha incumplido una resolución. La juez que conoce el caso declaró la reserva del niño. Cómo es posible que el fiscal viole la norma, si él está obligado a cumplir la disposición judicial. Él no debió intervenir públicamente. Qué está buscando, ¿quedarse en el cargo? El Gobierno del presidente Evo Morales está en una crisis; tiene que hacer un cambio de gabinete y volver a sus bases, recuperar la humildad porque si no lo hace, enfrentará problemas más graves. Ese entorno palaciego volvió soberbio a Evo Morales.



_¿Cree que debe insistir en la reelección presidencial?

No, no tiene razón para repetir un referéndum. Evo debe demostrar que es un demócrata y que luchó por la democracia. Él ha hecho la revolución más grande en democracia. Los cambios más importantes en Bolivia los ha hecho Evo Morales sin pegar ni un tiro, sin la revolución armada que proclamábamos los socialistas. Morales demostró al mundo que democráticamente se podía cambiar el país.



Lo importante es que trabaje con humildad. Por qué no imita lo que hizo Lula en Brasil, que en este momento acepta ser ministro del Gobierno de la señora Dilma porque necesita apoyar al Gobierno frente a los ataques de la derecha. No se conoce en la historia que un expresidente acepte ser ministro. No es como dice la derecha, que aceptó el cargo para protegerse de la justicia, pero con la ley no hay protección.



_Volviendo al caso Zapata, ¿es posible que esta señora utilizara las oficinas de Gestión Social sin que lo supiera el ministro de la Presidencia?

El compañero Evo debió disponer que se enjuicie a su ministro de la Presidencia porque es el responsable. Es como el caso de (Nemesia) Achacollo. El presidente Evo no debe proteger a nadie. Si la señora Zapata aparece en una oficina del ministerio, debe caer el ministro, no un chofer o una funcionaria. Eso es ridículo, nadie les cree