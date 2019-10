Registran 1,4 millones de infecciones respiratorias

El miércoles se definirá si se amplían o no las vacaciones de invierno. El país registra 1,4 millones de personas afectadas infecciones respiratorias agudas (IRAS), aunque en comparación con la pasada gestión se reporta un descenso.



"1,4 millones de casos de IRAS. Sobre la influenza, en Bolivia hay 894 casos, en 341 La Paz, en Santa Cruz 442, son los departamentos que más reportan, 59 en Cochabamba, 30 Oruro, 15 Chuquisaca, 2 en Tarija, 2 en Pando, 2 en Beni y 1 en Potosí", explicó la ministra de Salud, Ariana Campero.



Explicó que son 35 personas las que perdieron la vida hasta ahora por la influenza A H1N1. "La totalidad de personas con una enfermedad de base, de los grupos de riesgo. Exhortamos a las familias a que si alguno de sus miembros registra fiebre o vómitos, que asista a un centro médico".



La autoridad no quiso señalar si recomendarán o no ampliar por una semana el descanso pedagógico, señaló que será una medida coordinada con el Ministerio de Educación. Ayer, Roberto Aguilar, titular de esas cartera de Estado, informó que La Paz, Oruro, Potosí, son las regiones con las temperaturas más bajas.