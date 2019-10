316 empresas no pagaron los aguinaldos en el país

El Ministerio de Trabajo informó que 316 empresas no han pagado los dos aguinaldos en Bolivia. De acuerdo con reportes, Santa Cruz es la región en donde más empresas cancelaron los dos beneficios.



“El Ministerio de Trabajo reporta que registró 248 denuncias contra empresas que no cumplieron el pago del aguinaldo de Navidad y 68 denuncias por incumplimiento del pago del segundo aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia”, señala un comunicado del Ministerio.



Aumentan las denuncias



El lunes 4 de enero, se reportaba que hasta la fecha había 172 firmas que habían incumplido con el pago del beneficio a la clase trabajadora, pero en los últimos días las quejas se duplicaron.



El Ministerio de Trabajo puede iniciar procesos por infracción a leyes sociales a estas empresas infractoras. "Si el aguinaldo era de 2.000 bolivianos y no se lo cancela, la multa implica otros 2.000 bolivianos", ejemplificó el ministro de la cartera, Gonzalo Trigoso.



Cumplimiento del beneficio



Por otra parte, otro comunicado da cuenta de que 18.869 empresas cumplieron con el pago del aguinaldo de Navidad y 13.711 con el segundo aguinaldo. Santa Cruz es el departamento en el que se encuentran la mayor parte de las empresas que cumplieron con ambos beneficios



Empresas autorizadas para pagar en marzo

De acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo, apenas 196 empresas han solicitado acogerse a la ampliación del pago del segundo aguinaldo hasta el 31 de marzo.