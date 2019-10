Bebé que baila al ritmo del rap alegrará tu día

La mayoría de los bebés dejan de llorar cuando les entregas su sonaja favorita, pero este pequeño se tranquiliza al escuchar el tema "Soy diferente" del rapero estadounidense "2 Chainz".



El pequeño no sólo se apacigua si no que también baila alegremente el tema.



Mira el video y la próxima vez que no sepas cómo calmar a un bebé, puedes intentar este nuevo método.