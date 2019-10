Arranca la Expocruz 2015 con promesas económicas

El vicepresidente Álvaro García Linera llegó a Santa Cruz para participar del acto de inauguración de la 40ª versión de Expocruz en el Salón Chiquitano.



Durante su discurso, que duró casi una hora, abordó temas importantes sobre la producción agrícola, destacó la influencia de la feria y precisó la importancia del gas natural, la petroquímica y la energía eléctrica como principales agentes para remontar la crisis económica que ha provocado la caída internacional del crudo.



El acto protocolar comenzó a las 21:00 y el presidente de Fexpocruz, Jorge Arias, inició los discursos ante el selecto grupo de invitados entre los que figuraban representantes de la Gobernación y la Alcaldía cruceña.



Arias indicó que la muestra ferial no solo favorece a los empresarios bolivianos, sino que se ha convertido en un referente para los extranjeros y ponderó su labor en un momento en el que la economía internacional ha sufrido un bajón.



Durante su discurso, también hizo alusión al decreto emitido por el Gobierno nacional que obliga a las empresas públicas y privadas a pagar el doble aguinaldo anual.



“El pago del doble aguinaldo es una carga que no podemos soportar. Le solicito que tome en cuenta esta situación", le pidió al vicepresidente. Sin embargo, García Linera no se refirió a la solicitud que hizo Arias durante su disertación.



Lee más: "El doble aguinaldo es una carga que no podemos soportar"



Por su parte, la segunda autoridad nacional destacó el crecimiento de la economía boliviana sostenida en la exportación de materias primas y el consumo interno. "El modelo económico boliviano se mantiene eficiente en tiempos de crisis internacional; este año creceremos el 5%", indicó.



Posteriormente, manifestó que el objetivo del Gobierno es mantener el ritmo de crecimiento y llegar al año del 2020 con un Producto Interno Bruto (PIB) de 60 mil millones de dólares, el que hasta 2014 era de 33 mil millones de dólares.



Respecto a los problemas de la producción agrícola, García confió en que es algo temporal y que se va a seguir invirtiendo en infraestructura y en mejorar la tecnología.



Antes de terminar su intervención, el vicepresidente felicitó a los organizadores de la Expocruz y con optimismo dio por inaugurada la 40 versión de la Feria más importante del país.