Arrestan a Lens y la Fiscalía apunta a Ernesto Suárez

El 29 de abril, Carmelo Lens sabía lo que le iba a pasar. Ante una multitud, en el cierre de campaña del entonces candidato Carlos Dellien, el gobernador de Beni anunció que al dejar el cargo iban a ‘fraguar’ documentos para encarcelarlo.



Dos meses y medio después, el fiscal anticorrupción Yasmani Cortez ordenó la aprehensión de Lens bajo la sospecha de que había transferido a su nombre un jeep Suzuki Vitara comprado por el subgobernador de Cercado, Luis Enrique Monasterio, a cambio de recursos públicos.



Incumplimiento de deberes, cohecho pasivo, malversación, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo y enriquecimiento ilícito son los cargos por los que lo imputan, según Alejandro Ilich Cruz, fiscal departamental de Beni, por los que han pedido su encarcelamiento en Mocoví, algo que la justicia decidirá hoy, a partir de las 10:00, en audiencia cautelar.



Escombros, fierros retorcidos, trozos de madera, mesas y un penetrante olor a orina rodean la carceleta de la Policía donde purga arresto el hombre que gobernó Beni hasta hace seis semanas. Lens insiste en que falsificaron su firma, que fraguaron un documento de transferencia de un vehículo, según él, para inculparlo de haber recibido en febrero de 2013 esa dádiva del entonces subgobernador Monasterio, ahora prófugo de la justicia, para que financie sus proyectos.



Apoyo



“Antes de que asuma la Gobernación, como tenía que trasladarme desde Riberalta, mi ciudad natal, el señor Monasterio me preguntó si tenía en qué movilizarme con mi familia mientras estaba en Trinidad. Monasterio me proporcionó un vehículo, pero no hubo transferencia a mi nombre y desistí de la compra porque no había una documentación saneada”, adujo Lens.



La Contraloría denunció a Monasterio por delitos de corrupción en marzo. El subgobernador fue aprehendido en abril, pero antes de ser enviado a prisión, Monasterio pidió ampliar su declaración. Entonces acusó a Lens y al exgobernador Ernesto Suárez de varios actos de corrupción, de acuerdo con la Fiscalía de Beni. Luego de eso, el ex- subgobernador recibió arresto domiciliario. Y ahora, Lens está tras una celda, fumando, provisto de un exceso de gaseosas y nervios, sufriendo los efectos de una presión baja crónica.



Monasterio huyó de su arresto domiciliario y eludió el careo que la Fiscalía pretendía organizar entre él y Ernesto Suárez. Si bien hasta ahora solo están imputados Monasterio, Lens y una tercera persona, Ernesto Suárez está en la lista de investigados. Lens y Suárez acusan al Gobierno. Sin embargo, el ministro Carlos Romero dijo que este es un caso judicial



Denuncian persecución judicial a opositores



El gobernador cruceño, Rubén Costas, aseguró ayer que la aprehensión del exgobernador de Beni Carmelo Lens por supuestos actos de corrupción forma parte de la manipulación de la justicia para procesar a los líderes opositores al Gobierno.



“Existe una manipulación total de la justicia y golpes arteros contra la democracia tratando de matar civilmente a las personas que tienen un liderazgo”, dijo Costas tras arribar al aeropuerto El Trompillo después del sobrevuelo que realizó para verificar el daño que causó la lluvia en el departamento.



Minutos más tarde y desde la capital cruceña, el ex gobernador beniano Ernesto Suárez también se pronunció sobre el caso Lens y no se guardó adjetivos cuando se refirió al exsubgobernador de la provincia Cercado Luis Enrique Monasterio, que de ser denunciado pasó a ser el denunciante contra Lens.



“El delincuente prendió el ventilador y se fue. Es el mismo caso de ‘El Viejo’ (del caso terrorismo), porque viene, denuncia a todos y luego le pagan para que se vaya. La voz de ese sinvergüenza vale más que de un delincuente confeso”, dijo Suárez cuando explicaba que el ahora denunciante de Lens está prófugo desde la semana pasada y, pese a que tenía arresto domiciliario en su casa, no había agentes policiales para resguardar su vivienda.



El diputado opositor Tomás Monaterio, de UD, también cuestionó la detención de Lens. Dijo que mientras persiguen a los opositores, los verdaderos culpables por la defraudación del Fondo Indígena se encuentran en libertad.



Lens divulga un documento



Lens publicó este viernes en su cuenta Twitter la fotografía del presunto documento de la transferencia por la cual fue aprehendido. "El documento por el cual fui aprehendido, no cuenta con protocolo ni reconocimiento de firmas, no tiene fe probatoria", reza el tuit de la exautoridad.



,

El documento por el cual fui aprendido, no cuenta con protocolo ni reconocimiento de firmas, no tiene fe probatoria. pic.twitter.com/ElSnOmNN5i— Carmelo Lens (@CarmeloGob) julio 17, 2015 n