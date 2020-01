Policías y una familia asesinados en violenta jornada en Veracruz

Tres policías federales fueron asesinados este sábado en Veracruz, un estado del este de México azotado por el crimen organizado, en una violenta jornada en la que otro comando armado aesinó a una familia de seis personas, entre ellos cuatro niños, informó el gobernador.

"La delincuencia organizada ha provocado un grave problema de violencia en Veracruz. El día de hoy, cometieron una barbaridad terrible", reconoció el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes, en un mensaje oral difundido en las redes sociales.



Un comandante de la Policía Federal y dos de sus agentes fueron ultimados en la ciudad de Cardel, en el municipio La Antigua, mientras que en el municipio de Coatzacoalcos "cuatro niños y dos adultos" fueron asesinados, dijo Yunes.



Una fuente de la policía local dijo a la AFP bajo el anonimato que los uniformados "fueron baleados cuando se encontraban comiendo en un restaurante sobre la carretera", cerca de las 17:00. De su lado, una fuente de la Marina dijo a la AFP que los asesinatos en Coaztacoalcos ocurrieron casi a la misma hora, y que los muertos pertenecían a una misma familia.



Los sicarios que masacraron a esta familia "emplearon armas con silenciadores para no llamar la atención", dijo la fuente bajo anonimato, por no estar autorizado a revelar información a la prensa. Este mismo sábado, dos mujeres fueron asesinadas en el municipio de Orizaba.

Sobre los responsables de estas muertes, el gobernador Yunes dijo: "Nos estamos enfrentando a bestias, a cobardes, a viles, a personas que son capaces de asesinar a niños (...) No vamos a permitir que la delincuencia organizada mande en Veracruz".



Veracruz, uno de los estados más violentos del país, es escenario de sangrientas disputas entre los cárteles Los Zetas y Jalisco Nueva Generación, quienes además de traficar drogas hacia Estados Unidos se dedican al secuestro y extorsión de habitantes y migrantes, así como al robo de combustible.

Con frecuencia, asesinan a sus víctimas exponiendo sus cuerpos en lugares públicos o enterrándolos en fosas clandestinas.



La semana pasada, el gobierno de Veracruz anunció recompensas de hasta un millón de pesos (unos 55.000 USD) a quienes den información para capturar a mandos de Jalisco Nueva Generación, lo que provocó un incremento de la violencia en las ciudades en que opera este cártel.