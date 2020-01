Madres, hijos e internet ¿la privacidad cuenta?

¿Cuál es el límite? Es la pregunta de los profesionales y de algunos padres, pero son los menos, porque la mayoría solo busca el pulgar arriba en el Facebook al subir videos o fotos de sus retoños a la red.



En conversación con un sicólogo este explicó que el límite de contar la historia de nuestros hijos no era tan visible por los padres. Sin embargo, debíamos saber que no era nuestra historia, sino la de ellos. Y quizá, ellos no querían que esa historia se sepa, revela el sitio iMujer.com



"Porque las madres y los padres hacen cosas con sus hijos que luego pueden llegar a repercutir en su vida y al fin y al cabo es suya, no de ellos. Somos parte de su vida, pero no lo somos todo. De chicos, ellos no tienen la capacidad para decidir qué quieren compartir con los demás y qué no. Sin embargo, muchas de las cosas que como padres damos a conocer luego pueden repercutir en su futuro", cuestiona Valentina C. en el portal.



La cosa se magnifica mucho más cuando eso que contamos o mostramos no solo lo hacemos con nuestro alrededor, sino que lo publicamos en Internet. ¿Qué pasa ahí? He visto fotos de madres que suben a sus hijos desnudos, mostrando lo grande y adorables que están. Pero, ¿acaso pensamos en los hackers que hay por allí? ¿En la pedofilia?



Internet es un gran amigo, pero es también un arma de doble filo. Parece pequeño, pero es tan gigantesco Internet que ni sabemos lo que pasa por allí. Y en ese mundo gigante, nuestros hijos, sus fotos, sus historias están listos para ser leídos y vistos. Y por qué no, volverse virales.



Ricardo Siri Liniers, un historietista argentino, publicó esta fotografía. Si bien es un tanto exagerada e irónica, creo que demuestra lo que es realmente la sociedad en la que estamos. Por ejemplo, cuando Lionel Messi, jugador de la selección Argentina, decidió dejar de jugar para su país. La noticia se volvió viral y muchas madres decidieron mostrar a sus hijos llorando en la web. Maestras escribieron cartas explicando por qué eso no era un ejemplo para sus niños. Pero, un video se volvió viral, un niño llorando a mares, sufriendo por la despedida de ese gran jugador y hasta incluso saliéndole burbujas de su nariz. ¿Qué pasará cuando crezca? ¿Sus amigos lo identificarán?



¿Cuál es el límite? sigue siendo la pregunta, ¿vos que pensás?