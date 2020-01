Lunes pedirán licencia del alcalde de Camiri

Mariselva Peña, presidenta del Comité Cívico de Camiri, anunció que abrirán las puertas de la Alcaldía de Camiri el lunes para entregar la notificación en la que le piden al burgomaestre del municipio, Franz Valdez, que presente su licencia temporal, mientras se determina su revocatorio.

Este sábado, corrió el rumor de que el alcalde Valdez había pedido su licencia al cargo de alcalde al Concejo Municipal; sin embargo, este dato fue descartado por la líder cívica.

"Es falso ese dato, no tenemos ninguna carta, pero el lunes a las 9:00 vamos a entregar de manera formal la notificación con un notario de fe pública en la oficina del alcalde Valdez, para que no diga que no fue notificado y se cumpla con el plazo legal", indicó Peña.

La cívica explicó que a partir del lunes, el alcalde Valdez tiene el plazo de tres días para responder al pedido de licencia temporal, caso contrario el Concejo debe sesionar entre jueves y viernes para elegir al nuevo alcalde interino.

Este medio se intentó comunicarse con el presidente del Concejo Municipal de Camiri, Carlos Arispe, para recabar la posición del Órgano Deliberante del municipio señalado; sin embargo, la autoridad edil no contesta al teléfono celular.

La capitanía Kaami determinó pedir que el alcalde Franz Valdez pida licencia temporal mientras se determina el revocatorio, es un tema que se debatió ayer en la reunión entre dirigentes cívicos, representantes de organizaciones sociales, maestros rurales y otros sectores, porque puede ser la salida que termine con el conflicto.

En la reunión, a la que asistieron los siete concejales, el exdirigente de los gremiales Iver Salazar dijo que insistirán en la renuncia y exigirán asimismo un compromiso de los ediles para que trabajen por el pueblo.