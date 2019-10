Las ondas gravitacionales consiguen que la ciencia triunfe en Twitter

La física, la astronomía y la ciencia en general no suelen ser materias que se paseen por la altas cumbres de la redes sociales, sin embargo el anuncio de que se han detectado las ondas gravitacionales, predichas por Albert Einstein hace cien años, aupó este descubrimiento a tendencia mundial en Twitter.



Sin embargo, el tema es de armas tomar y seguramente la mayoría de los internautas han tenido que dedicar un buen rato a entender la transcendencia del anuncio, quizás por eso internet no se llenó automáticamente de "memes", probablemente porque hacer un gracia sobre ondas gravitacionales requiere demasiado conocimiento.



"No entiendo mucho, pero fascinante el hallazgo de las ondas gravitacionales para reconstruir historia cósmica", señalaba un usuario en Twitter, quien reconocía así que, como muchos otros, esto de las ondas le ha pillado con el pie cambiado.



Pero aunque solo unos pocos privilegiados sean capaces de asegurar que saben lo que son esas pequeñas ondas, todos los que han seguido el acontecimiento por los medios de comunicación o internet eran conscientes de que se trataba de algo grande.



Ondas gravitacionales: ¿Qué son y por qué revolucionan al mundo?

"Mayor noticia que Trump", aseguró en un tuit el humorista y presentador de los Óscar Seth McFarle, en relación al precandidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump.



Aunque lo que más sorprendió a los internautas fue descubrir que el mundo ha necesitado de un millar de científicos de Universidades de 16 países para confirmar, con hechos, algo que Albert Einstein fue capaz de predecir con una pizarra, una tiza y una mente privilegiada.



Así, The New Yorker retuiteó una frase de Rainer Weiss, cofundador del proyecto LIGO, para mostrar su asombro ante el descubrimiento: "¿Cómo pudo (Einstein) saber esto?. Me habría encantado mostrarle los datos que hemos presentado esta mañana para ver su cara".



De una manera similar se expresó un anónimo navegante: "Me sorprende lo brillante que fue Einstein. No está mal para un empleado de oficina", en referencia a que el científico alemán publicó su Teoría Especial de la Relatividad mientras era un experto técnico de tercera clase de la oficina de patentes de Berna.



HISTÓRICO | Por primera vez detectan ondas gravitacionales



"Einstein fue un tipo verdaderamente muy listo - ¿seguramente nosotros podemos resolver problemas más simples como el calentamiento global?", se preguntaba intrigado el New York Times en un tuit.



Aunque cada descubrimiento, como cada hecho de la vida diaria, cada uno lo mira con un cristal de un color diferente. Así donde los expertos en física vieron la representación artística de la unión de dos agujeros negros, la revista "The Economist" lo describió en un tuit como: "ondas gravitacionales: fusiones y adquisiciones".