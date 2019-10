Morales dice que redes y la prensa son la 'derecha'

El presidente Evo Morales afirmó que las "redes sociales y la prensa son la derecha en Bolivia" y anticipó una "dura batalla" de cara al referendo del 21 de febrero, sobre la modificación de la Constitución Política del Estado (CPE) para permitir su nueva reelección.



"La derecha en Bolivia es prensa y redes sociales", dijo el mandatario durante la recepción de proyectos de la circunscripción 17 del departamento de La Paz. Anticipó que combatirá contra la oposición a nivel internacional.



Morales contó que desde la madrugada evaluó, junto a la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) lo que sucede en Sudamérica con los gobiernos de izquierda y también el panorama previo al referendo del próximo mes.



"Algunos compañeros decían que pueblo y Gobierno nos estamos quedando solos en esta lucha antiimperialistas (...) En algunos países de Sudamérica vuelve la derecha, con programas que van a quitar los beneficios sociales", explicó la autoridad en medio de su discurso.



Aprovechó para convocar a las organizaciones sociales a participar de los actos por el Día del Estado Plurinacional, el próximo 22 de enero, fecha en la que también cumplirá 10 años de permanencia continua en Gobierno.



"Estamos cumpliendo 10 años de presidente, 10 años de nuestra revolución democrática. Con mucho respeto, con mucha unidad, hemos pedido que nos acompañen. He pedido que convoque a sesión de honor a las 08.00 de la mañana y después a las 10.00, 11.00 el pueblo se viene a marchar en la plaza (Murillo)", explicó.



Explicó que "después de lo que está pasando en Sudamérica, el pueblo da dura batalla a los modelos que hacen mucho daño, al mundo, son sistemas que solo son para saquear o robar, instrumentos represivos internacionales, acompañados con el Fondo Monetario Internacional, haciendo daño a los pueblos".



Sus declaraciones se dan a un poco más del referendo del 21 de febrero en el país, donde la población votará por el Sí o el No. En una anterior oportunidad Evo afirmó que "aunque no aprueben nuestra reelección, hicimos historia".