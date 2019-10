Leen sentencia de jóvenes del caso Samaipata

El Tribunal de Sentencia de Vallegrande, bajo la presidencia de Apolinar Flores, instaló la sesión de lectura de la sentencia fundamentada

sobre el caso de violación en la población de Samaipata, sucedida el 23 de noviembre de 2013.



A las 18:30 se instaló audiencia y el secretario del Tribunal dio lectura al memorial donde se relata todo lo acontecido en el Tribunal de Justicia, en las fiscalías y en los recintos policiales.



La ciudadana norteamericana, víctima de violación, Renee Gurley estuvo presente junto a su abogado defensor, Erick Virhuez. Así también, lo estuvo la defensa de los condenados el martes, José Enrique Montenegro Coro, Luis Flores Alpire y Carlos Flores Cámara.



El Tribunal reiteró la sentencia de 20 años, más 5 de agravante, haciendo un total de 25 años de privación de libertad contra José Enrique Montenegro Coro, natural de Samaipata, 20 años, instructor de un gimnasio y Luis Flores Alpire, natural de Santa Cruz, 24 años, de profesión pintor y chapista.



Además se condenó a 15 años de cárcel más 5 años por agravante contra Carlos Flores Cámara, pero en razón de tener 16 años de edad cuando se cometió el delito, su pena sufre una reducción de cuatro quintas partes, es decir 4 años de privación de libertad en un centro especial de menores.



La condena fue dictada por los jueces Apolinar Flores y Celso Fernández; y tuvo el voto disidente de la jueza Mary Severiche Siles, que calificó el hecho como "violación sin agravante, robo agravado y lesiones leves" para Montenegro; y consideró que Luis Flores Alpire y Carlos Flores Cámara debían ser absueltos por pruebas insuficientes.



El abogado de Gurley destacó la tenacidad de su defendida y el actuar de la jsuticia. “Hay que valorar la fortaleza de Renee, que luchó desde el principio. La sentencia dictada por los jueces técnicos nos dejan conformes, dejan en alto el nombre del pueblo de Vallegrande”, manifestó Virhuez.



Los jóvenes permanecen en la carceleta de ese municipio y en 15 días serán trasladados al penal de Palmasola.

Aseguran que se apelará el fallo



Julio Cesar Canaza, abogado defensor, adelantó la apelación de la sentencia de acuerdo a las normas del procedimiento jurídico. Calificó la posición de la juez Severiche como "clara y contundente". El otro abogado defensor, Samuel Durán, consideró que los planteamientos del juez Flores, son equivocados. "Estaban basados solamente en indicios, presunciones, carentes de toda lógica jurídica. Apelaremos y el fallo será revocado", agregó.

Por otro lado, el abogado defensor, Erick Virhuez, señaló que está en contra de la disidencia de Severiche, pero decidió reservarse los comentarios al respecto. En cambio, rechazó la dilación del juicio. "Los abogados defensores tienen todo el derecho de apelar, pero no tenían el derecho a dilatar el juicio como lo hicieron, intentando quedar en la impunidad. La disidencia no tiene ningún fundamento, parece que no estuvo muy concentrada en el juicio", finalizó.



Antes, el mismo Tribunal suspendió una audiencia solicitada por José Enrique Montenegro de cesación de detención, ante la ausencia del abogado defensor, aseguró el secretario del tribunal, Carlos Peña.