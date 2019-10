Dinamarca sigue en alerta tras 2 ataques terroristas

Las autoridades danesas mantienen el estado de alerta en Copenhague después de que fuera abatido esta madrugada el presunto autor de los dos ataques terroristas ocurridos este fin de semana con el trágico balance de 2 muertos y 5 heridos.



El supuesto autor, según los medios daneses, que citan fuentes policiales, era Omar El-Hussein de 22 años, ciudadano danés de origen árabe y ex reo. El presunto atacante murió por impacto de bala y fue abatido por la policía danesa en la madrugada del domingo tras enfrentarse con agentes de seguridad.



Omar El-Hussein ya era conocido por los servicios de inteligencia daneses "por actividades criminales relacionadas con violaciones de las leyes de armas y actos violentos", según informó el periódico español "El País".



La hipótesis policial, resultado de pruebas técnicas, testimonios e imágenes de grabaciones en vídeo, apuntan a que el autor de los dos tiroteos fue el mismo sujeto y a que actuó solo, aunque se mantiene el amplio despliegue policial en varios puntos de la ciudad.



De hecho este domingo se realizó una redada en un cibercafé de la capital danesa. En una operación contra supuestos terroristas fueron detenidas varias personas aunque la policía danesa no ha confirmado si los detenidos tenían vínculos con el presunto autor de los tiroteos.



Caricaturista que se buró de Mahoma podía ser el objetivo

Dinamarca sufrió dos tiroteos separados este sábado. El primer tiroteo ocurrió en un centro cultural donde se celebraba un debate sobre la blasfemia y la libertad de expresión. El segundo sucedió cerca de la principal sinagoga judía de Copenhague. El gobierno danés calificó de "terroristas los ataques."



La policía sospecha que el objetivo del primer tiroteo era el artista sueco Lars Vilks, presente en la sala del centro al igual que el embajador de Francia en Dinamarca. Vilks vive con protección policial por las amenazas de grupos islámicos tras caricaturizar a Mahoma como un perro en un diario en el año 2007.



Sin embargo, la policía aún no ha podido confirmar esta hipótesis. En este atentado, en el que se dispararon según testimonios presenciales entre 30 y 40 tiros, resultó muerto un civil de unos 40 años y fueron heridos de levedad tres agentes, dos de ellos de los servicios de inteligencia.



Cerca de una sinagoga

Horas después, en la madrugada de este domingo, un tiroteo cerca de una sinagoga causó la muerte de otro civil y heridas a dos policías, que están fuera de peligro, según declaró Allan Teddy Wadsworth-Hansen, de la policía de Copenhague, en una conferencia de prensa.



Con anterioridad, la Policía había informado de que en el tiroteo en un civil recibió un disparo en la cabeza, que posteriormente le causaría la muerte, y que dos agentes de policía fueron heridos en un brazo y una pierna.



La primera ministra danesa, Helle Thorning-Schmidt se acercó este domingo hasta la sinagoga para mostrar su apoyo a la comunidad judía danesa y señaló que hará "todo lo que está en nuestro poder" para protegerla contra nuevos hipotéticos ataques.



La policía compartió en Twitter imágenes del presunto autor de los hechos antes de que fuera abatido.,

Krudttønden: Hvem er denne mand? To nye foto frigives fra Kildevældsskolen. Ring 114. RT gerne. #politidk pic.twitter.com/G9gftVDOZf— Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) febrero 14, 2015 n