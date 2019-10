La serie 'Los Simpson' puede llegar a su fin

La serie animada de la famosa familia estadounidense, ‘Los Simpson’, puede llegar a salir del aire luego de su temporada 30, declaró el productor ejecutivo de la serie, Al Jean, a la revista ‘The Hollywood Reporter’.



El reparto principal de ‘Los Simpsons’ firmó un contrato por el que estarán vinculados a la serie hasta una potencial trigésima temporada, según el mismo medio.



Sin embargo, es posible que la serie termine antes. "Es posible que no tratemos de negociar para llegar a la temporada 30. No me sorprendería que nos detuviésemos en la temporada 28, pero mi apuesta es que llegaremos a la 30. De querer continuar, tendríamos que volver a negociar los contratos”, comentó el productor.



“Si me hicieran elegir, diría que lo más posible es que acabemos la serie después de la temporada 30, pero me he equivocado respecto a esto con anterioridad. Pensé que cinco temporadas estaban bien cuando llegamos a ese punto", agregó Jean.



"Los Simpson" salieron al aire en diciembre de 1989 y fueron creados por Matt Groening para la cadena Fox. Actualmente cuenta con 27 temporadas y una película.