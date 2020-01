5 consejos para ser una persona de éxito

Muchas personas creen que ser una persona exitosa es cuestión de suerte; sin embargo, se logra a través del trabajo constante y la perseverancia.



Steve Jobs, creador de Apple, dijo "Estoy convencido de que por lo menos la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los que no lo son es mera perseverancia".



Silvia Rubin de Celis, psicóloga de profesión, indicó que el éxito se va formando poco a poco, recomienda trazar sus metas y objetivos a corto y largo plazo.



A continuación te mostramos algunos consejos para poder ser exitoso:



1.tPerseverancia: las personas que son exitosas invierten mucho tiempo en definir lo que es importante para ellos, y se esfuerzan el doble para lograrlo.



2.tCreatividad: la creatividad es un factor importante al momento de poder alcanzar el éxito profesional. Las personas creativas se sienten cómodos con lo que hacen y tienden a innovar dentro de su área laboral.



3.tBuena administración: la especialista indicó no solo se debe administrar la economía también el tiempo, las actividades y las personas de nuestro entorno.



4.tNo temer al fracaso: aquellas personas orientadas al éxito aprovechan cada una de las oportunidades que se presentan, y crean de ellas una manera de aprender y mejorar.





5.tPrestar atención al bienestar personal: aquellos que persiguen el éxito muchas veces descuidan su bienestar personal; sin embargo, es importante llevar una vida equilibrada para poder rendir y alcanzar las metas y objetivos trazados.