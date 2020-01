Ayuda para los ayoreos

U na comunidad de indígenas ayoreos está asentada desde hace más de 40 años en la Villa Primero de Mayo de nuestra ciudad. Son más de 500 originarios que viven en unas 102 habitaciones en condiciones precarias y de hacinamiento. En el lugar existen unos 50 niños huérfanos o abandonados por sus padres que esperan ayuda urgente para garantizar su supervivencia.

La presencia de los ayoreos de la comunidad de Degüi no está exenta de polémica. Los vecinos del lugar reclaman el traslado de los indígenas por considerar que se han transformado en un foco de inseguridad. El responsable del hospital de la Villa Primero de Mayo revela que niños ayoreos rompen ventanales con piedras desde los barrios que colindan con el nosocomio, lo que agrava la tensión social en la zona.

Consumo de droga, alcoholismo y violencia son parte de la dura realidad que enfrentan los ayoreos, situación que reclama una mayor atención por parte de las autoridades estatales. Por fortuna, los representantes de la comunidad indígena y las juntas vecinales de la Villa Primero de Mayo alcanzaron un acuerdo para mejorar estas condiciones y avanzar en un sistema de autocontrol que permita frenar los hechos delictivos que se suceden en la zona. Los ayoreos se comprometieron a denunciar ante la Policía boliviana y las juntas vecinales a los involucrados en hechos delictivos, para lo cual pondrán dos guardias de la comunidad para vigilar el lugar en las noches.

El mayor desafío, sin embargo, radica en mejorar la convivencia entre la población indígena y los vecinos del lugar. Eso no se podrá dar si no se impulsa el desarrollo de los ayoreos a través de proyectos de integración laboral y social que les permitan sobrevivir como comunidad. No hay que olvidar que los pueblos indígenas tienen garantías constitucionales inalienables que obligan al Estado a proteger su cultura, sus usos y costumbres en el marco de una convivencia multicultural.

El desafío no es menor. Autoridades municipales y departamentales deberán entonces ahondar los esfuerzos para ayudar a esta población vulnerable a fin de superar las rémoras de discriminación, explotación y abandono que enfrentan los indígenas en nuestro medio. Los ayoreos, por su parte, deberán avanzar también en adoptar medidas de control social para frenar la inseguridad y de integración social en el medio urbano donde viven en estos momentos. La situación de los niños ayoreos es, sin duda, la más urgente. Manos a la obra