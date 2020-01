Ministra pide a Amalia no victimizarse en 'disculpas'

La ministra de Salud, Ariana Campero, pidió a la periodista Amalia Pando no "victimizarse" y ser "humilde" ante la rectificación realizadas por la conductora del programa "Cabildeo", tras la decisión del Tribunal Nacional de Ética, sobre los dichos sobre el "embarazo" de la autoridad.



"Satirizar disculpas confirma violación a ética y principios de Libertad de Expresión, Amalia sea humilde y no se victimice" (sic), escribió en su cuenta oficial en Twitter la autoridad. La periodista admitió su error en el programa antes de medio día.



Pando sostuvo que "yo le digo, me retracto, de rodillas le pido disculpas. Ahora lo mismo le pido a usted (Ariana Campero), que pida disculpas a nombre del Gobierno por lo que le hicieron al magistrado Cusi, eso sí es difamación y más tratándose del gremio médico, verdad".



La comunicadora exigió a la ministra que "también tiene que pedirle disculpas a Cusi a nombre del Gobierno, porque fue desde su despacho, no su persona, pero sí su antecesor, que reveló un informe confidencial médico para destruir políticamente a una persona".



Ayer el Tribunal Nacional de Ética Periodística declaró probada parcialmente la denuncia de Campero contra Pando y Roxana Lizárraga, instruyendo una retractación, que se distinga entre información y periodismo, aunque desestima la acusación contras las opiniones.



La periodista dijo que el Gobierno con los procesos contra el gremio busca "humillar" el trabajo realizado, haciendo referencia a la declaración que tuvo que hacer ante un juzgado de la ciudad de La Paz Humberto Vacaflor.



