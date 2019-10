¿Cuánto exporta Bolivia al Mercosur y a la CAN?

Las exportaciones bolivianas a los bloques económicos Comunidad Andina de Naciones (CAN), Mercado Común del Sur (Mercosur) y Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) sumaron 2.895 millones de dólares en el primer semestre del año.



Del monto, el Mercosur participó con 2.263 millones de dólares, seguido por la CAN con 444 millones y la ALBA, aliado político del gobierno, con solo 94 millones, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) difundidos por la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape).



¿Qué se exporta al Mercosur?



El gas natural es el principal producto de exportación al Mercosur y representó el 90,9% del total vendido durante la gestión 2014. Los otros productos importantes son combustibles (3,5%), derivados de girasol (1,1%), bananas (0,5%), GLP (0,4%) y boratos naturales (0,3%).



¿La CAN que compra a Bolivia?



En tanto que para la CAN, los derivados de la soya constituyen el principal rubro de exportación con 67,4% del total exportado -en la misma gestión-, sigue en importancia granos de girasol (5,4%), minerales de plata (3,1%), leche (2,7%), manufacturas (1,5%) y alcohol etílico (1,3%).



Los derivados de la soya constituyen el principal rubro de exportación a la ALBA con 63,4%; otros rubros importantes son los textiles (9,2%), prendas de vestir y teñidos (6,4%), derivados de girasol (5,6%) y leche en polvo y fluida (3,7%).



¿Cuánto se exporta a la CAN?



En 2014, el valor exportado hacia la CAN de 1.314 millones de dólares, tres veces superior al registrado durante el 2005. Las ventas hacia la CAN representan el 10% del total de las exportaciones del país.



En el caso del Mercosur, la cifra exportada a este bloque comercial, en el mismo periodo, fue de 6.615 millones, cinco veces superior al monto de 2005. Las ventas al Mercosur representan el 51% del total exportado por el país.



Hacia la ALBA, el valor exportado en 2014 fue de 235 millones de dólares, el doble del valor registrado en 2006. Las ventas hacia este bloque representan un 2% del valor total de las exportaciones.





,