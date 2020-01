José Luis Farah Paz: “Tenemos que abaratar costos productivos y elevar la calidad”

Está en el cargo hace pocos días y ya le tocó enfrentar una crisis por un bloqueo de caminos. José Luis Farah Paz, presidente de la Federación de Productores Lecheros de Santa Cruz (Fedeple), expresó que es necesario elevar el consumo per cápita de lácteos en Bolivia.



Además, mencionó otros desafíos que deberá enfrentar su directorio en dos años de gestión y valoró los esfuerzos que están haciendo sus afiliados para mejorar la productividad de sus hatos lecheros.



_¿Cuáles son los desafíos de su gestión a la cabeza del sector lechero departamental?

En nuestra gestión de dos años hemos planteado cuatro desafíos importantes para nuestra institución: mejorar la nutrición de nuestras productoras, incrementar el consumo de lácteos per cápita, elevar la calidad de la genética de nuestros hatos y adaptar las condiciones de manejo para el bienestar de nuestros animales.



_Menciona como uno de los pilares de su gestión elevar el consumo per cápita, ¿cómo se logrará este objetivo?

Según el Instituto Nacional de Estadística, en Bolivia el consumo per cápita de leche es de 58 litros anuales. Tenemos una tradición o cultura de bajo consumo y se debe aunar esfuerzos entre las instituciones y en todos los niveles de Gobierno.



Vamos a buscar políticas públicas de incentivo al consumo de leche, mediante alianzas con municipios, gobernaciones y sub gobernaciones encargados del desayuno escolar.

Nuestra institución tiene que dar fe de la calidad y nutrición que se entrega a cada niño.



No es posible que en Bolivia, el consumo de sodas, café o bebidas alcohólicas sea más alto que el de lácteos. El fondo Proleche del Estado debería promover los beneficios de los lácteos. Entre todos deberíamos elaborar un mejor plan.

La media per cápita en consumo de leche en Latinoamérica es de 150 litros anuales; nosotros deberíamos llegar a por lo menos la mitad de esa cifra.



_¿Existe algún programa puntual para esto?

La Gobernación tiene un plan certero en la entrega de alimentos a escolares para evitar la deserción. En algún momento tendremos que sentarnos con ellos para ver cómo elevar el consumo de leche, empezando en los niños, con educación y charlas técnicas.

Estamos afiliados a la Federación Panamericana de Productores de Leche e Industria y podemos aprovechar a sus expertos para que nos muestren sus investigaciones.



_¿Elevar la demanda de lácteos necesitará también un repunte productivo?

Sí, será necesario elevar la producción. La mayoría de los productores en Santa Cruz hicimos inversiones para elevar nuestros promedios. Hay lecherías que están en la capacidad de producir entre 3.000 y 5.000 litros por día.

Las inversiones se ven en salas de ordeña, en calidad genética y por tanto, en la cantidad de leche que producen.



_¿Qué medidas o negociaciones se harán en el tema precios?

El precio se rige por la cotización internacional de la leche en polvo, que es un producto universal, y en este momento hay un bajón. Ello repercute en los precios que nos paga la industria. Como institución nos vemos obligados a mejorar. Tenemos que abaratar los costos de producción y elevar la calidad. Esa es la tendencia mundial.



_¿Qué harán para elevar la calidad de la genética?

Tenemos convenios con instituciones de Argentina, desde allí queremos importar ganado con calidad genética. Otro convenio, con una empresa estadounidense, nos permite adquirir semen de calidad para inseminaciones.

Sabemos que algunos productores importaron embriones y han obtenido buenos resultados. Como federación estamos coordinando las acciones, pero la iniciativa privada se adelanta siempre. Eso es positivo y nos caracteriza.



_Con las homologaciones logradas para exportar productos cárnicos, ¿hay posibilidades para los lácteos?

Como nuevo directorio, se lo planteamos a la PIL. Les sugerimos diversificar en productos para colocarlos en mercados internacionales, pero la decisión escapa a nuestras manos, es de las industrias.

Pero sí, tenemos mucho interés en que se haga. Nos hemos encargado de erradicar algunas enfermedades que pueden frenar las negociaciones, pero las exportaciones con valor agregado son un tema de la empresa industrializadora