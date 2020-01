30 años de cárcel para un militar que violó a menor

La justicia dictó una sentencia de 30 años de privación de libertad para el militar Roland Alfonzo Bartolomé Carrillo y Ariana Apinaye Fernández, por el delito de violación con agravante, en la capital pandina Cobija.



“El Tribunal de Sentencia Nº 1 de Cobija valoró todos los elementos de prueba, dictando 30 años de cárcel para ambas personas por el delito de violación a una menor de 13 años de edad”, señaló la fiscal Patricia Tania Romero.



Sostuvo que en el proceso de la investigación se trabajó de manera coordinada con el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), para esclarecer el hecho delictivo.



“En la inspección ocular se identifica el lugar y el estado de las cosas donde se perpetró el delito de violación, también se hizo el registro de la nueva vivienda del acusado, lo que coincidió con la descripción proporcionada por la víctima”, explicó Romero.



El Ministerio Público cumple con su mandato constitucional de defensa de la sociedad y “con esta sentencia ratifica una vez más que estos hechos no pueden quedar en la impunidad”, según la fiscal.



Detalles del hecho



Según el cuaderno de investigación, el caso se conoce tras la denuncia que interpuso la madre de la víctima. “Desde hace un tiempo noté que mi hija había cambiado su comportamiento, entonces decidí hablar con ella y fue así que me confesó lo que le sucedió”, relató la mujer.



La menor confesó a su madre que Ariana la llevó en más de una oportunidad a un domicilio particular en donde la encerraba en un cuarto y ahí el militar la intimidaba con un arma de fuego para luego violarla.



De acuerdo con los datos, el militar en complicidad con su amiga Ariana violó a la menor en tres oportunidades.