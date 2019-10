Cumple tu promesa de Año Nuevo y ... ¡A correr!

Ayer te recomendamos limpiar tu organismo con jugos que ayuden a tu digestión y te devuelvan la vitalidad que necesitas, pero eso no es todo.



Tu cuerpo se sentirá mucho mejor si cumples tu promesa de hacer ejercicios este año. Es por eso que te dejamos un par de consejos para tener una vida más deportiva este 2015.



1. Establece metas realistas

Si no has trotado estos últimos meses no pienses correr largas distancias, empieza trotando diez minutos. Una vez que hayas logrado tu primera meta, estarás motivado para una nueva, esta vez más difícil.



2. Planea tu entrenamiento

Utiliza una agenda donde anotes los horarios libres en los que puedes ejercitarte. Escribe también cuántas veces al día quieres correr y cuáles días son los más ideales. Mientras vayas cumpliendo tus objetivos, continúa documentando tu progreso a través del todo el año.



3. Aprovecha las oportunidades

En vez de usar el asensor, anímate a subir las escaleras. Si no encuentras un estacionamiento cercano, aprovecha la oportunidad para caminar un poco más.



4. Integra el ejercicio en tu entorno

Programa con tus amigos e invítalos a correr o andar en bicicleta. Si no logras coordinar los tiempos anima a alguien de tu familia a que te acompañe a dar unas vueltas a la plaza más cercana.

,