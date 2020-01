Sandra Parada, más sexy que nunca

Siempre ha sido una mujer bella, pero en este video es, además, ultra sexy. El publicista Miguel Chávez compartió en Facebook una inolvidable publicidad que realizó la radialista y expresentadora de TV Sandra Parada para la fragancia Jean Naté.

Cubierta solamente por espuma, una Sandra de 24 años, luce su belleza en una tina. "Al principio la situación me provocó mucha vergüenza, era algo que nunca había hecho, poca ropa, ¡mucha piel! Nunca le rendí culto al cuerpo, es más me costó muchos años aceptar mis formas, pero me hicieron sentir muy cómoda", compartió ella.

Su participación le costó el regaño de su padre, a pesar de que ya trabajaba y era mamá de María José, su hija mayor.

Te compartimos este hermoso recuerdo: