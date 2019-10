Evo promete equilibrio y trabajar por los indígenas

Evo Morales recibió nuevamente el bastón de mando como líder indígena en las ruinas de Tiahuanaco en La Paz. Prometió trabajar por los originarios del mundo, retornar al equilibrio y ahondar la revolución en varios aspectos.



"Necesitamos volver al equilibrio, necesitamos revolución en la justicia, en el pensamiento, en la salud, en la educación, eso es "pachacuti" (...) Tenemos que buscar consenso y equilibrio, hemos soportado durante más de 500 años el odio", enfatizó la autoridad electa.



Además realizó mención a la cualidad marítima, que hoy se quiere negar, y recordó cómo Estados Unidos aniquiló a sus indígenas. Resaltó cómo ancestralemente en Tiahuanaco no se conocía la pobreza y por eso dijo que desde ahí se proyectan las metas en el país.



"Antes qué nos decían, los indios, los indígenas son solo para votar, pero en estos tiempos los indígenas, los sindicalistas hemos demostrado que sabemos gobernar mejor que ellos (...) Hay que volver a la cultura del respeto entre las personas", agregó el mandatario.



Morales recordó que sus padres le enseñaron el respeto hacia las demás personas y aseguró que Bolivia es un pueblo inspirado en los tres preceptos indígenas: Ama Llulla (no seas mentiroso), Ama Sua (o seas ladrón y ama Quella (no seas ocioso).



"Cuando hablamos de recuperar y fortalecer nuestra cultura, mucha gente piensa que estamos planteando volver al pasado, no, no se trata de volver al pasado, se trata de una recuperación científica de lo mejor de nuestro pasado para complementarlo con la modernidad", explicó el presidente.



Reflexión sobre el medio ambiente



"Lo que te va a matar es el color del agua que tomas, el aire que respiras", resaltó Evo al referirse a la construcción de una vida plena de felicidad, donde todos no dañen a la "Madre Tierra" y garanticen el respeto de los derechos humanos.



Afirmó que tiene la obligación de defender la vida y acabar con el capitalismo y el imperialismo. Solicitó a todos los pueblos indígenas respaldarlo y continuar con las transformaciones que afronta Bolivia y compartirlas con el mundo.





Conoce el simbolismo del rito de la investidura:,