Denuncian tala de árboles en el área de protección del río Piraí

Mientras el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi) intenta reforzar los defensivos del río Piraí colocando pilotes en sus riberas, un nuevo desmonte en el bosque de protección por parte de la Alcaldía de La Guardia, que abrió un camino para limpiar un canal de drenaje, es motivo de preocupación.

La denuncia surgió por parte de la Cámara Departamental de Áridos que, a través de su dirigente, Enrique Cruz, denunció ayer que a la altura del km 13½, en el municipio de La Guardia, la comuna arrasó con la vegetación que bordeaba uno de los lados del canal de drenaje Guayabal para abrir un camino que conduce al afluente natural, con una longitud de 600 metros por 3 m de ancho.

A decir de los dirigentes del sector, la vía fue abierta supuestamente para beneficiar a un grupo de extractores de áridos que tienen influencia en el gobierno municipal, pero esta acusación fue rechazada por autoridades de la Alcaldía guardieña, al explicar que se trata de una actividad rutinaria para limpiar el canal y evitar que los barrios se inunden.

Searpi confirma el desmonte

En una entrevista en EL DEBER Radio, la secretaria de Medioambiente de la Alcaldía de La Guardia, Viviana Mariscal, insistió en que no hubo deforestación, porque el área ya había sido intervenida hace ocho años, precisamente para la construcción del canal y, según las normativas vigentes, se considera bosque cuando un área no ha sido intervenida durante 15 años.

Mariscal también manifestó que las obras fueron puestas a conocimiento de la autoridad competente, en este caso, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), por lo que cuentan con la autorización respectiva.

Sin embargo, el experto en Cuencas del Searpi, Jorge Luis Campos, indicó que los informes de esta repartición confirman que hubo deforestación, con una afectación de media hectárea de bosque.

Campos refirió que la Ley Forestal es clara: no puede haber desmonte a menos de 100 metros de las cuencas; se constató que el camino llega hasta la ribera.



“La vegetación por más pequeña que sea o que se esté consolidando ayuda a que los defensivos se sostengan para que no haya el arrastre de sedimentos e inundaciones. Para nosotros esa zona ha sido deforestada, es un sitio de protección del río que debe ser respetado”, indicó Campos.

Recordó que la Ley Forestal manda a que el bosque de protección deba ser reforestado, pero se ha verificado que el camino se sobrepone, incluso, a un defensivo.



En un recorrido que hizo EL DEBER se constató que el camino llega hasta los pilotes de madera que está colocando el Searpi en el río Piraí para proteger la zona contra inundaciones.

El Searpi alertó que el desmonte puede afectar las obras de protección del río y poner en serio riesgo de inundación, por lo que recomienda reforestar.

En las riberas el Searpi construye un espigón, con pilotes de madera.

Este diario también constató que gran parte del camino ya está ripiado, aunque ayer no era posible entrar en vehículo porque casi en el ingreso, a pocos metros de la carretera, una máquina de la Alcaldía que trabaja en la limpieza del canal, hizo un gran montículo de tierra.



Una limpieza necesaria

La secretaria de Medioambiente de la Alcaldía de La Guardia defendió la obra, al indicar que es necesaria para limpiar el drenaje Guayabal, uno de los principales de ese municipio, que estaba con sedimento. De esta forma se busca solucionar el problema de inundación que afecta a los barrios del municipio, canal arriba.

“Cuando se construyó este canal, que es revestido, se hizo una vía de acceso para meter materiales y maquinaria. Como este canal nunca se había limpiado tenía una cantidad de sedimento de 1 metro y medio, entonces necesitábamos volver a meter maquinaria para proceder a la limpieza del drenaje”, explicó Mariscal.

Según la funcionaria municipal, estos trabajos no son recientes, pues anteriormente se limpiaron los canales colectores, hasta llegar al tramo cercano al río Piraí.

Agregó también que el sendero no está habilitado al tránsito de vehículos.