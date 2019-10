Junta Electoral define hoy candidatura de Vedia

El presidente de la Junta Electoral del Comité pro Santa Cruz, Mario Orlando Parada, indicó que revisarán los documentos que presentó el asambleísta del MAS con miras a postularse a presidente del Comité Cívico. Vedia dijo que si no es habilitado como candidato creará un comité cívico del pueblo.



“Yo no puedo emitir ningún criterio sobre la candidatura de Vedia mientras el Junta no revise su expediente y en base a los requisitos presentados actuar con estricta justicia en cumplimiento de la norma”, dijo Parada en una entrevista en el canal Unitel.



Vedia busca habilitarse como candidato a presidente del Comité pro Santa Cruz a pesar de ser asambleísta del MAS, lo que va en contra de los requisitos para postularse a dirigir el ente cívico.



“Para ser candidato primero hay que ser cruceño de origen, no tener sentencia ejecutoriada, no ser funcionario político, no tener antecedentes y radicar en la ciudad por más de 15 años”, explicó Parada.



La tarde de este miércoles la Junta Electoral se reunirá para revisar los requisitos que presentó Vedia y definir si cumple con los requisitos.



“Esta tarde la Junta Electoral se reunirá y dictaremos una resolución, vamos a analizar quién solicita. Creo que es una junta vecinal de El Palmar y en base a eso daremos un informe”, indicó.



Parada explicó que cerca de 300 electores de 24 sectores, que conforman el Comité, votarán este sábado 7 de febrero. La votación comenzará con el informe del presidente saliente, Fernando Castedo, luego se hará el informe económico y cerca de las 10:00 se iniciará la votación.



Según datos de la Junta Electoral, de momento solo la candidatura de Roger Montenegro está oficializada para participar en las elecciones.